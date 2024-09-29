https://ria.ru/20240929/pozhar-1975373593.html

Под Саранском потушили пожар, где огонь охватил дачные дома

Под Саранском потушили пожар, где огонь охватил дачные дома - РИА Новости, 29.09.2024

Под Саранском потушили пожар, где огонь охватил дачные дома

Пожар на Ключаревском шоссе под Саранском, где огонь охватил дачные дома, ликвидирован, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T19:13

2024-09-29T19:13

2024-09-29T19:13

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пожар на Ключаревском шоссе под Саранском, где огонь охватил дачные дома, ликвидирован, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в республике Мордовия под Саранском горели 25 дачных домов, огонь распространялся ветром. "Мордовские огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на Ключаревском шоссе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975373004.html

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2024

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)