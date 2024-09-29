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Под Саранском потушили пожар, где огонь охватил дачные дома - РИА Новости, 29.09.2024
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19:13 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975373593.html
Под Саранском потушили пожар, где огонь охватил дачные дома
Под Саранском потушили пожар, где огонь охватил дачные дома - РИА Новости, 29.09.2024
Под Саранском потушили пожар, где огонь охватил дачные дома
Пожар на Ключаревском шоссе под Саранском, где огонь охватил дачные дома, ликвидирован, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T19:13
2024-09-29T19:13
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пожар на Ключаревском шоссе под Саранском, где огонь охватил дачные дома, ликвидирован, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в республике Мордовия под Саранском горели 25 дачных домов, огонь распространялся ветром. "Мордовские огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на Ключаревском шоссе", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Саранском потушили пожар, где огонь охватил дачные дома

МЧС под Саранском потушило пожар, где огонь охватил 25 дачных домов

© МЧС России/TelegramПожар на Ключаревском шоссе под Саранском
Пожар на Ключаревском шоссе под Саранском - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© МЧС России/Telegram
Пожар на Ключаревском шоссе под Саранском
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пожар на Ключаревском шоссе под Саранском, где огонь охватил дачные дома, ликвидирован, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что в республике Мордовия под Саранском горели 25 дачных домов, огонь распространялся ветром.
"Мордовские огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на Ключаревском шоссе", - говорится в сообщении.
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