https://ria.ru/20240929/pozhar-1975373004.html

Прокуратура Рязанской области следит за ликвидацией пожаров

Прокуратура Рязанской области следит за ликвидацией пожаров - РИА Новости, 29.09.2024

Прокуратура Рязанской области следит за ликвидацией пожаров

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ход ликвидации пожаров в регионе, сообщило ведомство. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:58

2024-09-29T18:58

2024-09-29T19:08

происшествия

рязанская область

спасский район

рязанский район

павел малков

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РЯЗАНЬ, 29 сен — РИА Новости. Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ход ликвидации пожаров в регионе, сообщило ведомство. Как заявлял губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в сёлах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. В районе ввели режим ЧС. За сутки пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора. Сложная ситуация в Спасском, Шиловском и Рязанском районах. "Прокуратурой области поставлен на контроль ход ликвидации пожаров на территории региона", - сообщила прокуратура в своем Telegram- канале. Отмечается, что организована проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности. Особое внимание будет уделено защите прав граждан, проживающих в близлежащих домах. Ведомством организована горячая линия, телефон: 8-910-902-93-62.

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975372262.html

рязанская область

спасский район

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Тушение природных пожаров в Рязанской области За сутки рязанские огнеборцы МЧС России потушили 62 ландшафтных пожара. Горение ликвидировано на 140 гектарах. Силами 218 специалистов и 98 единиц техники удалось сдержать огонь при сильном и порывистом ветре. 2024-09-29T18:58 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, спасский район, рязанский район, павел малков