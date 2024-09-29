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Прокуратура Рязанской области следит за ликвидацией пожаров - РИА Новости, 29.09.2024
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18:58 29.09.2024 (обновлено: 19:08 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975373004.html
Прокуратура Рязанской области следит за ликвидацией пожаров
Прокуратура Рязанской области следит за ликвидацией пожаров - РИА Новости, 29.09.2024
Прокуратура Рязанской области следит за ликвидацией пожаров
Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ход ликвидации пожаров в регионе, сообщило ведомство. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:58
2024-09-29T19:08
происшествия
рязанская область
спасский район
рязанский район
павел малков
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РЯЗАНЬ, 29 сен — РИА Новости. Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ход ликвидации пожаров в регионе, сообщило ведомство. Как заявлял губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в сёлах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. В районе ввели режим ЧС. За сутки пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора. Сложная ситуация в Спасском, Шиловском и Рязанском районах. "Прокуратурой области поставлен на контроль ход ликвидации пожаров на территории региона", - сообщила прокуратура в своем Telegram- канале. Отмечается, что организована проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности. Особое внимание будет уделено защите прав граждан, проживающих в близлежащих домах. Ведомством организована горячая линия, телефон: 8-910-902-93-62.
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975372262.html
рязанская область
спасский район
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Тушение природных пожаров в Рязанской области
За сутки рязанские огнеборцы МЧС России потушили 62 ландшафтных пожара. Горение ликвидировано на 140 гектарах. Силами 218 специалистов и 98 единиц техники удалось сдержать огонь при сильном и порывистом ветре.
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происшествия, рязанская область, спасский район, рязанский район, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Спасский район, Рязанский район, Павел Малков
Прокуратура Рязанской области следит за ликвидацией пожаров

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ликвидацию пожаров в регионе

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Дзен
РЯЗАНЬ, 29 сен — РИА Новости. Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ход ликвидации пожаров в регионе, сообщило ведомство.
Как заявлял губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в сёлах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. В районе ввели режим ЧС. За сутки пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора. Сложная ситуация в Спасском, Шиловском и Рязанском районах.
"Прокуратурой области поставлен на контроль ход ликвидации пожаров на территории региона", - сообщила прокуратура в своем Telegram- канале.
Отмечается, что организована проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности. Особое внимание будет уделено защите прав граждан, проживающих в близлежащих домах.
Ведомством организована горячая линия, телефон: 8-910-902-93-62.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар
Вчера, 18:51
 
ПроисшествияРязанская областьСпасский районРязанский районПавел Малков
 
 
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