На территории лесничества в Ростовской области ввели режим ЧС
На территории лесничества в Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожара
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен — РИА Новости. На территории лесничества в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, возникшего после падения беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
"В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за падения БПЛА. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введен режим ЧС", — написал он.
В расположенном рядом хуторе Варламовка огонь повредил жилой дом и хозпостройку, добавил глава региона.
В тушении задействованы 102 человека и 44 единицы техники.
Сегодня утром Голубев сообщил, что после падения дрона в Милютинском районе начался лесной пожар на площади 20 гектаров. Он отметил, что работу спасателей осложняет сильный ветер. Вечером представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО уточнил РИА Новости, что площадь возгорания увеличилась до 100 гектаров.
Как заявили в Минобороны, в ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, из которых 18 — над Ростовской областью.