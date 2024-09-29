https://ria.ru/20240929/pozhar-1975368772.html

На территории лесничества в Ростовской области ввели режим ЧС

На территории лесничества в Ростовской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 29.09.2024

На территории лесничества в Ростовской области ввели режим ЧС

На территории лесничества в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, возникшего после падения беспилотника, сообщил губернатор Василий РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:16

2024-09-29T18:16

2024-09-29T22:35

происшествия

ростовская область

василий голубев

азовское море

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен — РИА Новости. На территории лесничества в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, возникшего после падения беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. "В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за падения БПЛА. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введен режим ЧС", — написал он.В расположенном рядом хуторе Варламовка огонь повредил жилой дом и хозпостройку, добавил глава региона.В тушении задействованы 102 человека и 44 единицы техники.Сегодня утром Голубев сообщил, что после падения дрона в Милютинском районе начался лесной пожар на площади 20 гектаров. Он отметил, что работу спасателей осложняет сильный ветер. Вечером представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО уточнил РИА Новости, что площадь возгорания увеличилась до 100 гектаров.Как заявили в Минобороны, в ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, из которых 18 — над Ростовской областью.

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975372262.html

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ростовская область

азовское море

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происшествия, ростовская область, василий голубев, азовское море