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В Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожара

В Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожара - РИА Новости, 29.09.2024

В Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожара

Угроза жилым домам из-за горящей травы возникла в двух селах Спасского района Рязанской области, в районе вводится режим ЧС, сообщил губернатор Павел Малков в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:09

2024-09-29T17:09

2024-09-29T17:24

происшествия

спасский район

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Угроза жилым домам из-за горящей травы возникла в двух селах Спасского района Рязанской области, в районе вводится режим ЧС, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.Как сообщало ГУ МЧС по региону, в результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка в Рязанской области, в том числе семь нежилых домов и три сезонного проживания."В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в сёлах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС", - написал Малков.Он отметил, что в области сохраняется пятый класс пожарной опасности. В течение последних трёх дней сильный ветер приводит к обрывам линий электропередачи. Сухая трава и листва загораются от искр, ветер быстро разгоняет огонь.За сутки, отметил Малков, пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора. Сложная ситуация в Спасском, Шиловском и Рязанском районах.Губернатор подчеркнул, что все противопожарные силы приведены в полную готовность и оперативно реагируют на возникающие в области опасные ситуации. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на тушение ландшафтных пожаров.Малков попросил жителей Рязанской области воздержаться от посещения лесов, не сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним.

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

спасский район

рязанская область

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Тушение природных пожаров в Рязанской области За сутки рязанские огнеборцы МЧС России потушили 62 ландшафтных пожара. Горение ликвидировано на 140 гектарах. Силами 218 специалистов и 98 единиц техники удалось сдержать огонь при сильном и порывистом ветре. 2024-09-29T17:09 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, спасский район, рязанская область