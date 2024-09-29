https://ria.ru/20240929/pozhar-1975356820.html
При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов
При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов - РИА Новости, 29.09.2024
При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов
В результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка в Рязанской области, в том числе семь нежилых домов и три... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:28
2024-09-29T16:28
2024-09-29T17:14
происшествия
рязанская область
россия
спасский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975357345_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_5732c9f1efb073ac58466f1d1c08855e.jpg
РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. В результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка в Рязанской области, в том числе семь нежилых домов и три сезонного проживания, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. По данным ведомства, в Рязанской области ведется ликвидация нескольких природных пожаров. Сильный ветер и жаркая погода стали причиной их быстрого распространения в Спасском районе. "В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в сёлах Воскресеновка и Ижевское. На данный момент в результате пожара в населенном пункте Воскресеновка уничтожено 10 домов, из них 3 дома сезонного проживания, 7 нежилых домов", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 87 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России по Рязанской области - 35 человек и 11 единиц техники. Рассматривается возможность привлечения авиации МЧС России.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
рязанская область
россия
спасский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975357345_156:0:1231:806_1920x0_80_0_0_c36490e3ed6017b080baf52f3188e553.jpg
Тушение природных пожаров в Рязанской области
За сутки рязанские огнеборцы МЧС России потушили 62 ландшафтных пожара. Горение ликвидировано на 140 гектарах. Силами 218 специалистов и 98 единиц техники удалось сдержать огонь при сильном и порывистом ветре.
2024-09-29T16:28
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, россия, спасский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Спасский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов
МЧС: при пожаре в Воскресеновке Рязанской области сгорели 10домов