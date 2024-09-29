https://ria.ru/20240929/pozhar-1975356820.html

При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов

При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов - РИА Новости, 29.09.2024

При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов

В результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка в Рязанской области, в том числе семь нежилых домов и три... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:28

2024-09-29T16:28

2024-09-29T17:14

происшествия

рязанская область

россия

спасский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. В результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка в Рязанской области, в том числе семь нежилых домов и три сезонного проживания, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. По данным ведомства, в Рязанской области ведется ликвидация нескольких природных пожаров. Сильный ветер и жаркая погода стали причиной их быстрого распространения в Спасском районе. "В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в сёлах Воскресеновка и Ижевское. На данный момент в результате пожара в населенном пункте Воскресеновка уничтожено 10 домов, из них 3 дома сезонного проживания, 7 нежилых домов", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 87 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России по Рязанской области - 35 человек и 11 единиц техники. Рассматривается возможность привлечения авиации МЧС России.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

рязанская область

россия

спасский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение природных пожаров в Рязанской области За сутки рязанские огнеборцы МЧС России потушили 62 ландшафтных пожара. Горение ликвидировано на 140 гектарах. Силами 218 специалистов и 98 единиц техники удалось сдержать огонь при сильном и порывистом ветре. 2024-09-29T16:28 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, россия, спасский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)