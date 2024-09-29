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При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов - РИА Новости, 29.09.2024
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16:28 29.09.2024 (обновлено: 17:14 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975356820.html
При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов
При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов - РИА Новости, 29.09.2024
При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов
В результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка в Рязанской области, в том числе семь нежилых домов и три... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:28
2024-09-29T17:14
происшествия
рязанская область
россия
спасский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. В результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка в Рязанской области, в том числе семь нежилых домов и три сезонного проживания, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. По данным ведомства, в Рязанской области ведется ликвидация нескольких природных пожаров. Сильный ветер и жаркая погода стали причиной их быстрого распространения в Спасском районе. "В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в сёлах Воскресеновка и Ижевское. На данный момент в результате пожара в населенном пункте Воскресеновка уничтожено 10 домов, из них 3 дома сезонного проживания, 7 нежилых домов", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 87 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России по Рязанской области - 35 человек и 11 единиц техники. Рассматривается возможность привлечения авиации МЧС России.
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рязанская область
россия
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Тушение природных пожаров в Рязанской области
За сутки рязанские огнеборцы МЧС России потушили 62 ландшафтных пожара. Горение ликвидировано на 140 гектарах. Силами 218 специалистов и 98 единиц техники удалось сдержать огонь при сильном и порывистом ветре.
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происшествия, рязанская область, россия, спасский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Спасский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов

МЧС: при пожаре в Воскресеновке Рязанской области сгорели 10домов

© Фото : МЧС Рязанской области/TelegramЛиквидация пожара в Спасском районе Рязанской области. 29 сентября 2024
Ликвидация пожара в Спасском районе Рязанской области. 29 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : МЧС Рязанской области/Telegram
Ликвидация пожара в Спасском районе Рязанской области. 29 сентября 2024
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РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. В результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка в Рязанской области, в том числе семь нежилых домов и три сезонного проживания, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, в Рязанской области ведется ликвидация нескольких природных пожаров. Сильный ветер и жаркая погода стали причиной их быстрого распространения в Спасском районе.
"В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в сёлах Воскресеновка и Ижевское. На данный момент в результате пожара в населенном пункте Воскресеновка уничтожено 10 домов, из них 3 дома сезонного проживания, 7 нежилых домов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 87 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России по Рязанской области - 35 человек и 11 единиц техники. Рассматривается возможность привлечения авиации МЧС России.
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ПроисшествияРязанская областьРоссияСпасский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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