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В Волгоградской области загорелись трава и лес - РИА Новости, 29.09.2024
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15:51 29.09.2024 (обновлено: 17:25 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975352582.html
В Волгоградской области загорелись трава и лес
В Волгоградской области загорелись трава и лес - РИА Новости, 29.09.2024
В Волгоградской области загорелись трава и лес
Трава и лес горят на площади более 30 гектаров возле города Николаевск Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T15:51
2024-09-29T17:25
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Трава и лес горят на площади более 30 гектаров возле города Николаевск Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.По информации ведомства, днём воскресенья возник ландшафтный пожар на окраине города Николаевск."Горит 30 га травы и 1 га леса (сосна). Угрозы населённым пунктам нет", - сообщили в МЧС.Отмечается, что в тушении пожара задействовано 16 единиц техники и более 20 человек.По информации главы администрации Николаевского района Анжелики Гребенниковой, из-за задымления перекрыт съезд с трассы на грузовую переправу, до ближайшего населенного пункта от места пожара - пять километров.По ее данным, угрозы жилым домам нет, жертв и пострадавших нет.
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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Волгоградской области загорелись трава и лес

В Волгоградской области загорелись трава и лес на площади более 30 гектаров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Трава и лес горят на площади более 30 гектаров возле города Николаевск Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, днём воскресенья возник ландшафтный пожар на окраине города Николаевск.
"Горит 30 га травы и 1 га леса (сосна). Угрозы населённым пунктам нет", - сообщили в МЧС.
Отмечается, что в тушении пожара задействовано 16 единиц техники и более 20 человек.
По информации главы администрации Николаевского района Анжелики Гребенниковой, из-за задымления перекрыт съезд с трассы на грузовую переправу, до ближайшего населенного пункта от места пожара - пять километров.
По ее данным, угрозы жилым домам нет, жертв и пострадавших нет.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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7 июля, 14:49
 
ПроисшествияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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