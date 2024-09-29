https://ria.ru/20240929/pozhar-1975349623.html

В Барнауле возросла площадь пожара на мебельном комбинате

В Барнауле возросла площадь пожара на мебельном комбинате - РИА Новости, 29.09.2024

В Барнауле возросла площадь пожара на мебельном комбинате

В Барнауле площадь пожара на мебельном комбинате расширилась до шести тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T15:22

2024-09-29T15:22

2024-09-29T20:01

происшествия

барнаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Барнауле площадь пожара на мебельном комбинате расширилась до шести тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Площадь пожара в Барнауле увеличилась до шести тысяч "квадратов". Подразделения МЧС препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами", — говорится в посте.Как уточнили в ведомстве, на месте работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.Чуть позднее спасатели сообщили о локализации возгорания на площади 6,8 тысячи квадратных метров.Ранее в воскресенье стало известно о пожаре в административном здании в Барнауле. Оттуда спасли одного человека.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

барнаул

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на мебельном комбинате в Барнауле Мебельный комбинат на 1000 "квадратах" горит в Барнауле, огонь распространяется по 6-этажному зданию, сообщает МЧС 2024-09-29T15:22 true PT0M35S

Тушение крупного пожара на мебельном комбинате в Барнауле Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС. 2024-09-29T15:22 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия