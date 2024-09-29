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В Барнауле возросла площадь пожара на мебельном комбинате - РИА Новости, 29.09.2024
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15:22 29.09.2024 (обновлено: 20:01 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975349623.html
В Барнауле возросла площадь пожара на мебельном комбинате
В Барнауле возросла площадь пожара на мебельном комбинате - РИА Новости, 29.09.2024
В Барнауле возросла площадь пожара на мебельном комбинате
В Барнауле площадь пожара на мебельном комбинате расширилась до шести тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T15:22
2024-09-29T20:01
происшествия
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Барнауле площадь пожара на мебельном комбинате расширилась до шести тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Площадь пожара в Барнауле увеличилась до шести тысяч "квадратов". Подразделения МЧС препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами", — говорится в посте.Как уточнили в ведомстве, на месте работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.Чуть позднее спасатели сообщили о локализации возгорания на площади 6,8 тысячи квадратных метров.Ранее в воскресенье стало известно о пожаре в административном здании в Барнауле. Оттуда спасли одного человека.
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барнаул
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Пожар на мебельном комбинате в Барнауле
Мебельный комбинат на 1000 "квадратах" горит в Барнауле, огонь распространяется по 6-этажному зданию, сообщает МЧС
2024-09-29T15:22
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Тушение крупного пожара на мебельном комбинате в Барнауле
Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
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происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Барнауле возросла площадь пожара на мебельном комбинате

В Барнауле площадь пожара на мебельном комбинате выросла до 6 тысяч "квадратов"

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Барнауле площадь пожара на мебельном комбинате расширилась до шести тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"Площадь пожара в Барнауле увеличилась до шести тысяч "квадратов". Подразделения МЧС препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами", — говорится в посте.
Как уточнили в ведомстве, на месте работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Чуть позднее спасатели сообщили о локализации возгорания на площади 6,8 тысячи квадратных метров.
Ранее в воскресенье стало известно о пожаре в административном здании в Барнауле. Оттуда спасли одного человека.
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