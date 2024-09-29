https://ria.ru/20240929/pozhar-1975348517.html

В Нижегородской области загорелся мусорный полигон

В Нижегородской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 29.09.2024

В Нижегородской области загорелся мусорный полигон

Пожар тушат на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T15:12

2024-09-29T15:12

2024-09-29T17:45

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Пожар тушат на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС региона. Сообщение о горении мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Богородском округе около поселка Лазарево поступило в воскресенье в 12.43 мск. "Происходит горение мусора на площади, предварительно, 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на полигоне ТБО работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального минэкологии и минлеса."Привлечены необходимые силы и средства для отсыпки очага. В целях недопущения распространения на участки леса сотрудниками Богородской лесопожарной станции осуществляется постоянный контроль ситуации, организовано дополнительное устройство противопожарной минерализованной полосы по периметру граничащей с полигоном территорией", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1972977808.html

нижегородская область

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Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области Пожар на мусорном полигоне тушат в Нижегородской области около поселка Лазарево, он начался в воскресенье, а его площадь за несколько часов выросла уже до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС. 2024-09-29T15:12 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)