https://ria.ru/20240929/pozhar-1975348517.html
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 29.09.2024
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон
Пожар тушат на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T15:12
2024-09-29T15:12
2024-09-29T17:45
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Пожар тушат на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС региона. Сообщение о горении мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Богородском округе около поселка Лазарево поступило в воскресенье в 12.43 мск. "Происходит горение мусора на площади, предварительно, 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на полигоне ТБО работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального минэкологии и минлеса."Привлечены необходимые силы и средства для отсыпки очага. В целях недопущения распространения на участки леса сотрудниками Богородской лесопожарной станции осуществляется постоянный контроль ситуации, организовано дополнительное устройство противопожарной минерализованной полосы по периметру граничащей с полигоном территорией", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972977808.html
нижегородская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975355794_282:0:1067:589_1920x0_80_0_0_b7714cc85f587d3522340226a5d88704.jpg
Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области
Пожар на мусорном полигоне тушат в Нижегородской области около поселка Лазарево, он начался в воскресенье, а его площадь за несколько часов выросла уже до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС.
2024-09-29T15:12
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон
В Богородском округе загорелся мусор на полигоне ТБО на площади тысяча кв метров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости.
Пожар тушат на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС региона
.
Сообщение о горении мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Богородском округе около поселка Лазарево поступило в воскресенье в 12.43 мск.
"Происходит горение мусора на площади, предварительно, 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на полигоне ТБО работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального минэкологии и минлеса.
"Привлечены необходимые силы и средства для отсыпки очага. В целях недопущения распространения на участки леса сотрудниками Богородской лесопожарной станции осуществляется постоянный контроль ситуации, организовано дополнительное устройство противопожарной минерализованной полосы по периметру граничащей с полигоном территорией", - отметили в пресс-службе.