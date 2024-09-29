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В Нижегородской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 29.09.2024
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15:12 29.09.2024 (обновлено: 17:45 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975348517.html
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 29.09.2024
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон
Пожар тушат на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T15:12
2024-09-29T17:45
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Пожар тушат на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС региона. Сообщение о горении мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Богородском округе около поселка Лазарево поступило в воскресенье в 12.43 мск. "Происходит горение мусора на площади, предварительно, 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на полигоне ТБО работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального минэкологии и минлеса."Привлечены необходимые силы и средства для отсыпки очага. В целях недопущения распространения на участки леса сотрудниками Богородской лесопожарной станции осуществляется постоянный контроль ситуации, организовано дополнительное устройство противопожарной минерализованной полосы по периметру граничащей с полигоном территорией", - отметили в пресс-службе.
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353
60
353
60
Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области
Пожар на мусорном полигоне тушат в Нижегородской области около поселка Лазарево, он начался в воскресенье, а его площадь за несколько часов выросла уже до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области загорелся мусорный полигон

В Богородском округе загорелся мусор на полигоне ТБО на площади тысяча кв метров

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramТушение пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области
Тушение пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
Тушение пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Пожар тушат на мусорном полигоне в Нижегородской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС региона.
Сообщение о горении мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Богородском округе около поселка Лазарево поступило в воскресенье в 12.43 мск.
"Происходит горение мусора на площади, предварительно, 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на полигоне ТБО работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального минэкологии и минлеса.
"Привлечены необходимые силы и средства для отсыпки очага. В целях недопущения распространения на участки леса сотрудниками Богородской лесопожарной станции осуществляется постоянный контроль ситуации, организовано дополнительное устройство противопожарной минерализованной полосы по периметру граничащей с полигоном территорией", - отметили в пресс-службе.
Тушение пожара на мусорном полигоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Крупные пожары на мусорных полигонах и свалках в России в 2024 году
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ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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