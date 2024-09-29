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В Ростовской области загорелась сухая растительность
В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 29.09.2024
В Ростовской области загорелась сухая растительность
Сухая растительность загорелась на 1 тысяче квадратных метрах в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T15:03
2024-09-29T15:03
2024-09-29T15:03
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на 1 тысяче квадратных метрах в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В районе хутора Аюта горит сухая растительность на площади 1 тысяча квадратных метров", - сказал он, добавив, что угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат 23 человека и семь единиц техники. По данным Госавтоинспекции Ростовской области, на 1011-м километре автодороги М-4 "Дон" в Октябрьском сельском районе идет задымление. "Участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными и осторожными на данном участке автодороги, в связи с сильными порывами ветра местами до 15 м/с и в виду задымления!" - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области загорелась сухая растительность
В Ростовской области растительность загорелась на площади тысячи "квадратов"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на 1 тысяче квадратных метрах в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В районе хутора Аюта горит сухая растительность на площади 1 тысяча квадратных метров", - сказал он, добавив, что угрозы населенным пунктам нет.
Пожар тушат 23 человека и семь единиц техники.
По данным Госавтоинспекции Ростовской области, на 1011-м километре автодороги М-4 "Дон" в Октябрьском сельском районе идет задымление.
"Участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными и осторожными на данном участке автодороги, в связи с сильными порывами ветра местами до 15 м/с и в виду задымления!" - подчеркивается в сообщении.