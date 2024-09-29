https://ria.ru/20240929/pozhar-1975342723.html

Прокуратура начала проверку после пожара в Ульяновской области

Прокуратура начала проверку после пожара в Ульяновской области - РИА Новости, 29.09.2024

Прокуратура начала проверку после пожара в Ульяновской области

Прокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:12

2024-09-29T14:12

2024-09-29T14:19

происшествия

жилье

ульяновская область

новоспасский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона. Ранее МЧС РФ сообщало, что в селе Свирино Новоспасского района Ульяновской области загорелась сухая растительность на восьми гектарах, огонь перекинулся на жилые дома. В главке МЧС пояснили РИА Новости что, по оперативным данным, сгорели три жилых и семь нежилых домов, а стремительному распространению огня способствовал сильный ветер, пострадавших нет. Жители сгоревших домов разместятся у родственников. Позже пожарные объявили о ликвидации открытого горения. Власти региона заявили, что окажут адресную материальную помощь погорельцам. "Прокурор Новоспасского района встретился с пострадавшими от пожара жителями села Свирино... в котором в результате пожара уничтожено девять домов, где провёл личный приём граждан. Кроме того, анализируется деятельность органов местного самоуправления по исполнению законодательства о пожарной безопасности и социальной поддержке пострадавших семей. По обращениям граждан организованы проверки, в ходе которых будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

ульяновская область

новоспасский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, ульяновская область, новоспасский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)