Прокуратура начала проверку после пожара в Ульяновской области
Прокуратура начала проверку после пожара в селе Свирино, где сгорели 9 домов
© Фото : Прокуратура Ульяновской области/TelegramПрокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов. 29 сентября 2024
Прокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов. 29 сентября 2024
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САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в селе Свирино Новоспасского района Ульяновской области загорелась сухая растительность на восьми гектарах, огонь перекинулся на жилые дома. В главке МЧС пояснили РИА Новости что, по оперативным данным, сгорели три жилых и семь нежилых домов, а стремительному распространению огня способствовал сильный ветер, пострадавших нет. Жители сгоревших домов разместятся у родственников. Позже пожарные объявили о ликвидации открытого горения. Власти региона заявили, что окажут адресную материальную помощь погорельцам.
"Прокурор Новоспасского района встретился с пострадавшими от пожара жителями села Свирино... в котором в результате пожара уничтожено девять домов, где провёл личный приём граждан. Кроме того, анализируется деятельность органов местного самоуправления по исполнению законодательства о пожарной безопасности и социальной поддержке пострадавших семей. По обращениям граждан организованы проверки, в ходе которых будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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