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Прокуратура начала проверку после пожара в Ульяновской области - РИА Новости, 29.09.2024
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14:12 29.09.2024 (обновлено: 14:19 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975342723.html
Прокуратура начала проверку после пожара в Ульяновской области
Прокуратура начала проверку после пожара в Ульяновской области - РИА Новости, 29.09.2024
Прокуратура начала проверку после пожара в Ульяновской области
Прокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:12
2024-09-29T14:19
происшествия
жилье
ульяновская область
новоспасский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона. Ранее МЧС РФ сообщало, что в селе Свирино Новоспасского района Ульяновской области загорелась сухая растительность на восьми гектарах, огонь перекинулся на жилые дома. В главке МЧС пояснили РИА Новости что, по оперативным данным, сгорели три жилых и семь нежилых домов, а стремительному распространению огня способствовал сильный ветер, пострадавших нет. Жители сгоревших домов разместятся у родственников. Позже пожарные объявили о ликвидации открытого горения. Власти региона заявили, что окажут адресную материальную помощь погорельцам. "Прокурор Новоспасского района встретился с пострадавшими от пожара жителями села Свирино... в котором в результате пожара уничтожено девять домов, где провёл личный приём граждан. Кроме того, анализируется деятельность органов местного самоуправления по исполнению законодательства о пожарной безопасности и социальной поддержке пострадавших семей. По обращениям граждан организованы проверки, в ходе которых будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
ульяновская область
новоспасский район
россия
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происшествия, жилье, ульяновская область, новоспасский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Ульяновская область, Новоспасский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура начала проверку после пожара в Ульяновской области

Прокуратура начала проверку после пожара в селе Свирино, где сгорели 9 домов

© Фото : Прокуратура Ульяновской области/TelegramПрокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов. 29 сентября 2024
Прокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов. 29 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Прокуратура Ульяновской области/Telegram
Прокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов. 29 сентября 2024
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САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после пожара в Ульяновской области, где из-за загоревшейся сухой травы сгорели девять домов, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в селе Свирино Новоспасского района Ульяновской области загорелась сухая растительность на восьми гектарах, огонь перекинулся на жилые дома. В главке МЧС пояснили РИА Новости что, по оперативным данным, сгорели три жилых и семь нежилых домов, а стремительному распространению огня способствовал сильный ветер, пострадавших нет. Жители сгоревших домов разместятся у родственников. Позже пожарные объявили о ликвидации открытого горения. Власти региона заявили, что окажут адресную материальную помощь погорельцам.
"Прокурор Новоспасского района встретился с пострадавшими от пожара жителями села Свирино... в котором в результате пожара уничтожено девять домов, где провёл личный приём граждан. Кроме того, анализируется деятельность органов местного самоуправления по исполнению законодательства о пожарной безопасности и социальной поддержке пострадавших семей. По обращениям граждан организованы проверки, в ходе которых будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЖильеУльяновская областьНовоспасский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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