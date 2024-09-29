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В Барнауле загорелось административное здание - РИА Новости, 29.09.2024
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13:28 29.09.2024 (обновлено: 13:53 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975339148.html
В Барнауле загорелось административное здание
В Барнауле загорелось административное здание - РИА Новости, 29.09.2024
В Барнауле загорелось административное здание
Административное здание горит в Барнауле на площади 1000 квадратных метров, спасен один человек, к тушению привлекли пожарный поезд, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:28
2024-09-29T13:53
происшествия
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Административное здание горит в Барнауле на площади 1000 квадратных метров, спасен один человек, к тушению привлекли пожарный поезд, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Барнауле пожарные МЧС России тушат 1000 квадратов. Из горящего административного здания уже спасен человек", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что на месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечен пожарный поезд.
https://ria.ru/20240928/makhachkala-1975242758.html
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Пожар на мебельном комбинате в Барнауле
Мебельный комбинат на 1000 "квадратах" горит в Барнауле, огонь распространяется по 6-этажному зданию, сообщает МЧС
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происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Барнауле загорелось административное здание

В Барнауле загорелось административное здание, спасен один человек

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Административное здание горит в Барнауле на площади 1000 квадратных метров, спасен один человек, к тушению привлекли пожарный поезд, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В Барнауле пожарные МЧС России тушат 1000 квадратов. Из горящего административного здания уже спасен человек", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечен пожарный поезд.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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ПроисшествияБарнаулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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