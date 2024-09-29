https://ria.ru/20240929/pozhar-1975339148.html

В Барнауле загорелось административное здание

В Барнауле загорелось административное здание - РИА Новости, 29.09.2024

В Барнауле загорелось административное здание

Административное здание горит в Барнауле на площади 1000 квадратных метров, спасен один человек, к тушению привлекли пожарный поезд, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:28

2024-09-29T13:28

2024-09-29T13:53

происшествия

барнаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Административное здание горит в Барнауле на площади 1000 квадратных метров, спасен один человек, к тушению привлекли пожарный поезд, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Барнауле пожарные МЧС России тушат 1000 квадратов. Из горящего административного здания уже спасен человек", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что на месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечен пожарный поезд.

https://ria.ru/20240928/makhachkala-1975242758.html

барнаул

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Пожар на мебельном комбинате в Барнауле Мебельный комбинат на 1000 "квадратах" горит в Барнауле, огонь распространяется по 6-этажному зданию, сообщает МЧС 2024-09-29T13:28 true PT0M35S

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происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)