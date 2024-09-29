https://ria.ru/20240929/pozhar-1975320598.html

В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах

В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах - РИА Новости, 29.09.2024

В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах

В Сызранском районе Самарской области горит лес на площади 57 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T10:20

2024-09-29T10:20

2024-09-29T12:42

происшествия

россия

сызранский район

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Сызранском районе Самарской области горит лес на площади 57 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Подразделения МЧС России тушат лесной пожар в Самарской области. В Сызранском районе горят 57 гектаров", — говорится в публикации. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет, погибших и пострадавших тоже нет.В МЧС уточнили, что к тушению привлекли Волжский спасательный центр. На месте работают 128 специалистов и 32 единицы техники.

https://ria.ru/20240928/pozhar-1975253225.html

россия

сызранский район

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, сызранский район, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии