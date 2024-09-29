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В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах - РИА Новости, 29.09.2024
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10:20 29.09.2024 (обновлено: 12:42 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975320598.html
В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах
В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах - РИА Новости, 29.09.2024
В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах
В Сызранском районе Самарской области горит лес на площади 57 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T10:20
2024-09-29T12:42
происшествия
россия
сызранский район
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Сызранском районе Самарской области горит лес на площади 57 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Подразделения МЧС России тушат лесной пожар в Самарской области. В Сызранском районе горят 57 гектаров", — говорится в публикации. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет, погибших и пострадавших тоже нет.В МЧС уточнили, что к тушению привлекли Волжский спасательный центр. На месте работают 128 специалистов и 32 единицы техники.
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россия
сызранский район
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происшествия, россия, сызранский район, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Сызранский район, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах

МЧС: в Сызранском районе Самарской области тушат лесной пожар на площади 57 га

© МЧС России/TelegramЛесной пожар в Сызранском районе Самарской области. 29 сентября 2024
Лесной пожар в Сызранском районе Самарской области. 29 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© МЧС России/Telegram
Лесной пожар в Сызранском районе Самарской области. 29 сентября 2024
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Сызранском районе Самарской области горит лес на площади 57 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале.
"Подразделения МЧС России тушат лесной пожар в Самарской области. В Сызранском районе горят 57 гектаров", — говорится в публикации.
По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет, погибших и пострадавших тоже нет.
В МЧС уточнили, что к тушению привлекли Волжский спасательный центр. На месте работают 128 специалистов и 32 единицы техники.
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ПроисшествияРоссияСызранский районСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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