https://ria.ru/20240929/pozhar-1975320598.html
В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах
В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах - РИА Новости, 29.09.2024
В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах
В Сызранском районе Самарской области горит лес на площади 57 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T10:20
2024-09-29T10:20
2024-09-29T12:42
происшествия
россия
сызранский район
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975334080_0:50:1098:668_1920x0_80_0_0_7e99a100973c72164411e9d63afe820a.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Сызранском районе Самарской области горит лес на площади 57 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Подразделения МЧС России тушат лесной пожар в Самарской области. В Сызранском районе горят 57 гектаров", — говорится в публикации. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет, погибших и пострадавших тоже нет.В МЧС уточнили, что к тушению привлекли Волжский спасательный центр. На месте работают 128 специалистов и 32 единицы техники.
https://ria.ru/20240928/pozhar-1975253225.html
россия
сызранский район
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975334080_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_702f576a8cca7eb7607fc295eda78134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сызранский район, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Сызранский район, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Самарской области тушат горящий лес на 57 гектарах
МЧС: в Сызранском районе Самарской области тушат лесной пожар на площади 57 га