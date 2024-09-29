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В Самарской области увеличилась площадь лесного пожара
В Самарской области увеличилась площадь лесного пожара - РИА Новости, 29.09.2024
В Самарской области увеличилась площадь лесного пожара
Площадь лесного пожара в Самарской области выросла более чем вдвое - до 57 гектаров, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T00:30
2024-09-29T00:30
2024-09-29T00:31
происшествия
самарская область
сызранский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Самарской области выросла более чем вдвое - до 57 гектаров, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. Ранее главк сообщил, что в субботу в 13.33 (12.33 мск) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населенного пункта Смолькино Сызранского района, площадь возгорания составляла 23 гектара. По данным ведомства, никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет. "Площадь пожара составляет 57 гектаров. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 78 человек, 29 единиц техники, от МЧС России - 28 человек, девять единиц техники. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении.
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происшествия, самарская область, сызранский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Сызранский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области увеличилась площадь лесного пожара
МЧС: площадь лесного пожара в Самарской области выросла до 57 гектаров