https://ria.ru/20240929/pozhar-1975296241.html

В Самарской области увеличилась площадь лесного пожара

В Самарской области увеличилась площадь лесного пожара - РИА Новости, 29.09.2024

В Самарской области увеличилась площадь лесного пожара

Площадь лесного пожара в Самарской области выросла более чем вдвое - до 57 гектаров, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T00:30

2024-09-29T00:30

2024-09-29T00:31

происшествия

самарская область

сызранский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Самарской области выросла более чем вдвое - до 57 гектаров, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. Ранее главк сообщил, что в субботу в 13.33 (12.33 мск) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населенного пункта Смолькино Сызранского района, площадь возгорания составляла 23 гектара. По данным ведомства, никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет. "Площадь пожара составляет 57 гектаров. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 78 человек, 29 единиц техники, от МЧС России - 28 человек, девять единиц техники. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240928/pozhar-1975213704.html

самарская область

сызранский район

россия

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происшествия, самарская область, сызранский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)