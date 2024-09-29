https://ria.ru/20240929/postradavshie-1975390297.html

Число пострадавших при ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 31 человека

Число пострадавших при ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 31 человека - РИА Новости, 30.09.2024

Число пострадавших при ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 31 человека

Число пострадавших после столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае увеличилось до 31, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-29T23:44

2024-09-29T23:44

2024-09-30T00:28

происшествия

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Число пострадавших после столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае увеличилось до 31, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале."По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое — дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок", — говорится в заявлении.Столкновение двух транспортных средств произошло в воскресенье в районе станицы Старокорсунской. По предварительным данным МЧС, водитель грузовика погиб.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, пассажирами рейсового автобуса были болельщики гандбольного клуба "Виктор".По данным краевого управления МВД, причиной аварии мог стать выезд водителя грузовика на встречную полосу. Его личность устанавливается. Краевое управление СК завело уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.Местная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20240929/gruzovik-1975388656.html

краснодарский край

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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани Работа МЧС на месте ДТП на Кубани 2024-09-29T23:44 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)