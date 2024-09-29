https://ria.ru/20240929/posledstvija-1975374153.html

В Нижегородской области ликвидировали последствия пожара на полигоне ТБО

В Нижегородской области ликвидировали последствия пожара на полигоне ТБО - РИА Новости, 29.09.2024

В Нижегородской области ликвидировали последствия пожара на полигоне ТБО

Последствия пожара на мусорном полигоне в Городецком районе Нижегородской области, возникшем две недели назад, ликвидированы, сообщил глава района Александр... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T19:27

2024-09-29T19:27

2024-09-29T19:27

происшествия

городецкий район

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975355794_151:0:1198:589_1920x0_80_0_0_b6c59d2f9ee50e05912aadeab2d16ada.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Последствия пожара на мусорном полигоне в Городецком районе Нижегородской области, возникшем две недели назад, ликвидированы, сообщил глава района Александр Мудров. Ранее региональное управление МЧС сообщало о том, что днем 15 сентября поступило сообщение о возгорании на полигоне ТБО в Городецком районе около поселка Скородум. Площадь пожара составила 35 тысяч квадратных метров (3,5 гектара). Утром 18 сентября пресс-служба правительства региона проинформировала о том, что открытого горения на полигоне ТБО нет, площадь тления составляет не более 1,5 гектара. "По состоянию на 17.35 29 сентября ликвидация последствий пожара на полигоне ТБО завершена. Вся тлеющая территория карты 3 засыпана грунтом", - написал Мудров на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что наблюдение за территорией продолжается.

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975373593.html

городецкий район

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, городецкий район, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)