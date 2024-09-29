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Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась

Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась - РИА Новости, 29.09.2024

Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась

Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:55

2024-09-29T16:55

2024-09-29T16:55

происшествия

нижегородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что близ деревни Лазарево в Нижегородской области спасатели тушат полигон твердых бытовых отходов. На месте работают 15 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. "Площадь пожара в Нижегородской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1972977808.html

нижегородская область

россия

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происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)