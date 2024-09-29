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Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась - РИА Новости, 29.09.2024
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16:55 29.09.2024
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Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась - РИА Новости, 29.09.2024
Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:55
2024-09-29T16:55
происшествия
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что близ деревни Лазарево в Нижегородской области спасатели тушат полигон твердых бытовых отходов. На месте работают 15 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. "Площадь пожара в Нижегородской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась

Площадь пожара на свалке в Нижегородской области выросла до 1,5 тыс "квадратов"

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramТушение горения мусорного полигона в Нижегородской области
Тушение горения мусорного полигона в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
Тушение горения мусорного полигона в Нижегородской области
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что близ деревни Лазарево в Нижегородской области спасатели тушат полигон твердых бытовых отходов. На месте работают 15 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.
"Площадь пожара в Нижегородской области увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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