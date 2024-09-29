https://ria.ru/20240929/peskov-1975327639.html

Трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина, заявили в Кремле

Трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.09.2024

Трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина, заявили в Кремле

Трезвые головы на Западе услышали сигналы со стороны России, хотя некоторые продолжают свою оголтелую политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий,... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:30

2024-09-29T11:30

2024-09-29T13:43

в мире

россия

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Трезвые головы на Западе услышали сигналы со стороны России, хотя некоторые продолжают свою оголтелую политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий, комментируя изменения в ядерной доктрине в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Трезвые головы услышали, оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия для всех", — сказал Песков.Он отметил, что развитие ситуации требовало документального оформления, канонизации новых условий."То, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, — это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", — пояснил пресс-секретарь.По его словам, корректировки подготовлены и сейчас будут оформляться.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Теперь агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

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в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин