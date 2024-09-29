Рейтинг@Mail.ru
Трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 29.09.2024 (обновлено: 13:43 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/peskov-1975327639.html
Трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина, заявили в Кремле
Трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.09.2024
Трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина, заявили в Кремле
Трезвые головы на Западе услышали сигналы со стороны России, хотя некоторые продолжают свою оголтелую политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:30
2024-09-29T13:43
в мире
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739247063_0:72:3309:1933_1920x0_80_0_0_477fd25f027089c0ddf84a5461ee07eb.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Трезвые головы на Западе услышали сигналы со стороны России, хотя некоторые продолжают свою оголтелую политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий, комментируя изменения в ядерной доктрине в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Трезвые головы услышали, оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия для всех", — сказал Песков.Он отметил, что развитие ситуации требовало документального оформления, канонизации новых условий."То, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, — это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", — пояснил пресс-секретарь.По его словам, корректировки подготовлены и сейчас будут оформляться.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Теперь агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739247063_465:123:3031:2048_1920x0_80_0_0_d723b493ab632f243cc0868f2fa8e5b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина, заявили в Кремле

Песков: трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Трезвые головы на Западе услышали сигналы со стороны России, хотя некоторые продолжают свою оголтелую политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий, комментируя изменения в ядерной доктрине в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
«
"Трезвые головы услышали, оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия для всех", — сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия
26 сентября, 12:44
Он отметил, что развитие ситуации требовало документального оформления, канонизации новых условий.
"То, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, — это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", — пояснил пресс-секретарь.
По его словам, корректировки подготовлены и сейчас будут оформляться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Украину привели на убой
25 сентября, 08:00
Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Теперь агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.
Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Последний довод великих держав: Запад испугался предупреждения Путина
27 сентября, 08:00
 
В миреРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала