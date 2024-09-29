https://ria.ru/20240929/peskov-1975327216.html

В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада

В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада - РИА Новости, 29.09.2024

В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада

Оголтелая политика, которая продолжается на Западе, может иметь весьма негативные последствия для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:27

2024-09-29T11:27

2024-09-29T12:06

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оголтелая политика, которая продолжается на Западе, может иметь весьма негативные последствия для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" о реакции западных стран на сигналы со стороны России за последние два года.

https://ria.ru/20240929/zapad-1975314564.html

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в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия