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В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада - РИА Новости, 29.09.2024
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11:27 29.09.2024 (обновлено: 12:06 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/peskov-1975327216.html
В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада
В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада - РИА Новости, 29.09.2024
В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада
Оголтелая политика, которая продолжается на Западе, может иметь весьма негативные последствия для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:27
2024-09-29T12:06
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оголтелая политика, которая продолжается на Западе, может иметь весьма негативные последствия для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" о реакции западных стран на сигналы со стороны России за последние два года.
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в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия
В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада

Песков: оголтелая политика Запада может иметь негативные последствия для всех

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оголтелая политика, которая продолжается на Западе, может иметь весьма негативные последствия для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" о реакции западных стран на сигналы со стороны России за последние два года.
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В миреДмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссия
 
 
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