https://ria.ru/20240929/peskov-1975327216.html
В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада
В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада - РИА Новости, 29.09.2024
В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада
Оголтелая политика, которая продолжается на Западе, может иметь весьма негативные последствия для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:27
2024-09-29T11:27
2024-09-29T12:06
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оголтелая политика, которая продолжается на Западе, может иметь весьма негативные последствия для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" о реакции западных стран на сигналы со стороны России за последние два года.
https://ria.ru/20240929/zapad-1975314564.html
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в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия
В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
В Кремле предупредили о последствиях оголтелой политики Запада
Песков: оголтелая политика Запада может иметь негативные последствия для всех