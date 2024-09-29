https://ria.ru/20240929/panda-1975307878.html

Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка

Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка - РИА Новости, 29.09.2024

Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка

Две гигантские панды – самец Лили и самка Синсин, содержащиеся в токийском зоопарке Уэно, вылетели в Китай чартерным рейсом из международного аэропорта Нарита... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T05:32

2024-09-29T05:32

2024-09-29T09:41

китай

токио

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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Две гигантские панды – самец Лили и самка Синсин, содержащиеся в токийском зоопарке Уэно, вылетели в Китай чартерным рейсом из международного аэропорта Нарита близ Токио, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники. Решение об их возвращении было принято летом этого года в связи с ухудшением их здоровья. В частности, как сообщалось ранее, у бамбуковых медведей наблюдалось высокое давление. Накануне попрощаться с любимцами токийского зоопарка пришли тысячи человек, которые, по сообщениям японских СМИ, были вынуждены сидеть в многочасовых очередях, чтобы подойти к вольеру с пандами. Лили и Синсин родились в Китае в 2005 году и были перевезены в зоопарк Уэно в 2011 году. За это время Синсин родила четырех детенышей, однако первый медвежонок умер через несколько дней после рождения из-за воспаления легких. В июне 2017 года Синсин родила еще одного детеныша, а в 2021 году – медвежат-близнецов. Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую "дипломатию панд", периодически отправляя их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.

https://ria.ru/20240914/pandy-1972639653.html

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китай, токио, общество