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Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка - РИА Новости, 29.09.2024
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05:32 29.09.2024 (обновлено: 09:41 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/panda-1975307878.html
Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка
Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка - РИА Новости, 29.09.2024
Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка
Две гигантские панды – самец Лили и самка Синсин, содержащиеся в токийском зоопарке Уэно, вылетели в Китай чартерным рейсом из международного аэропорта Нарита... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:32
2024-09-29T09:41
китай
токио
общество
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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Две гигантские панды – самец Лили и самка Синсин, содержащиеся в токийском зоопарке Уэно, вылетели в Китай чартерным рейсом из международного аэропорта Нарита близ Токио, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники. Решение об их возвращении было принято летом этого года в связи с ухудшением их здоровья. В частности, как сообщалось ранее, у бамбуковых медведей наблюдалось высокое давление. Накануне попрощаться с любимцами токийского зоопарка пришли тысячи человек, которые, по сообщениям японских СМИ, были вынуждены сидеть в многочасовых очередях, чтобы подойти к вольеру с пандами. Лили и Синсин родились в Китае в 2005 году и были перевезены в зоопарк Уэно в 2011 году. За это время Синсин родила четырех детенышей, однако первый медвежонок умер через несколько дней после рождения из-за воспаления легких. В июне 2017 года Синсин родила еще одного детеныша, а в 2021 году – медвежат-близнецов. Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую "дипломатию панд", периодически отправляя их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.
https://ria.ru/20240914/pandy-1972639653.html
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китай, токио, общество
Китай, Токио, Общество
Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка

Киодо: гигантские панды Лили и Синсин вылетели в Китай чартерным рейсом

© AP Photo / Eugene HoshikoБольшая панда Синсин в зоопарке Уэно за день до вылета в Китай
Большая панда Синсин в зоопарке Уэно за день до вылета в Китай - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Большая панда Синсин в зоопарке Уэно за день до вылета в Китай
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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Две гигантские панды – самец Лили и самка Синсин, содержащиеся в токийском зоопарке Уэно, вылетели в Китай чартерным рейсом из международного аэропорта Нарита близ Токио, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.
Решение об их возвращении было принято летом этого года в связи с ухудшением их здоровья. В частности, как сообщалось ранее, у бамбуковых медведей наблюдалось высокое давление.
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Накануне попрощаться с любимцами токийского зоопарка пришли тысячи человек, которые, по сообщениям японских СМИ, были вынуждены сидеть в многочасовых очередях, чтобы подойти к вольеру с пандами.
Лили и Синсин родились в Китае в 2005 году и были перевезены в зоопарк Уэно в 2011 году. За это время Синсин родила четырех детенышей, однако первый медвежонок умер через несколько дней после рождения из-за воспаления легких.
В июне 2017 года Синсин родила еще одного детеныша, а в 2021 году – медвежат-близнецов.
Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую "дипломатию панд", периодически отправляя их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.
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