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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:24 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/opasnost-1975311365.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 29.09.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T07:24
2024-09-29T07:24
специальная военная операция на украине
липецкая область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону. Воздушная опасность была объявлена в 1.51 мск. "Отбой желтого уровня", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240929/bouz-1975307742.html
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липецкая область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное сооружение
Железобетонное сооружение - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону.
Воздушная опасность была объявлена в 1.51 мск.
"Отбой желтого уровня", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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