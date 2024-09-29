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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 29.09.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T07:24
2024-09-29T07:24
2024-09-29T07:24
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вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону. Воздушная опасность была объявлена в 1.51 мск. "Отбой желтого уровня", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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липецкая область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности