https://ria.ru/20240929/opasnost-1975311365.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 29.09.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T07:24

2024-09-29T07:24

2024-09-29T07:24

специальная военная операция на украине

липецкая область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону. Воздушная опасность была объявлена в 1.51 мск. "Отбой желтого уровня", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240929/bouz-1975307742.html

липецкая область

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липецкая область, вооруженные силы рф, безопасность