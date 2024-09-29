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В Курской области объявили ракетную опасность на две минуты - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 29.09.2024 (обновлено: 05:23 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/opasnost-1975306842.html
В Курской области объявили ракетную опасность на две минуты
В Курской области объявили ракетную опасность на две минуты - РИА Новости, 29.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность на две минуты
Ракетная опасность была объявлена в Курской области на две минуты. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:13
2024-09-29T05:23
курская область
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ракетная опасность была объявлена в Курской области на две минуты. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Через две минуты - в 5.06 мск - ракетная опасность была отменена. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - добавил он.
https://ria.ru/20240928/kurskaya-1975240497.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность на две минуты

В Курской области дали отбой ракетной опасности спустя две минуты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие
Железобетонное укрытие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ракетная опасность была объявлена в Курской области на две минуты.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Через две минуты - в 5.06 мск - ракетная опасность была отменена.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
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