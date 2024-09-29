https://ria.ru/20240929/ogon-1975370291.html
Под Саранском загорелись 25 дачных домов
Под Саранском загорелись 25 дачных домов - РИА Новости, 29.09.2024
Под Саранском загорелись 25 дачных домов
В республике Мордовия под Саранском пожарные тушат 25 дачных домов, огонь распространяется ветром, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:28
2024-09-29T18:28
2024-09-29T18:52
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975372703_0:0:1144:644_1920x0_80_0_0_492bc0780f1fde39eddf25e697d7e400.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В республике Мордовия под Саранском пожарные тушат 25 дачных домов, огонь распространяется ветром, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале."В Мордовии силы МЧС России тушат более 30 строений... На Ключаревском шоссе под Саранском пожарные тушат 25 дачных домов. Огонь распространяется ветром", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении пожаров задействованы более 30 специалистов и 6 единиц техники.
https://ria.ru/20240929/pozhary-1975366966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975372703_192:0:1084:669_1920x0_80_0_0_260982a29b6d09c16916337e129f0a3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Под Саранском загорелись 25 дачных домов
МЧС: под Саранском загорелись 25 дачных домов, огонь распространяется ветром