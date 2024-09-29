https://ria.ru/20240929/ogon-1975370291.html

Под Саранском загорелись 25 дачных домов

Под Саранском загорелись 25 дачных домов - РИА Новости, 29.09.2024

Под Саранском загорелись 25 дачных домов

В республике Мордовия под Саранском пожарные тушат 25 дачных домов, огонь распространяется ветром, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:28

2024-09-29T18:28

2024-09-29T18:52

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В республике Мордовия под Саранском пожарные тушат 25 дачных домов, огонь распространяется ветром, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале."В Мордовии силы МЧС России тушат более 30 строений... На Ключаревском шоссе под Саранском пожарные тушат 25 дачных домов. Огонь распространяется ветром", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении пожаров задействованы более 30 специалистов и 6 единиц техники.

https://ria.ru/20240929/pozhary-1975366966.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия