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"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 29.09.2024
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15:31 29.09.2024 (обновлено: 15:50 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/nasrulla-1975350281.html
"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"
"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 29.09.2024
"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"
Перед убийством лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы Израиль получил информацию о его прибытии в южный пригород Бейрута от шпиона в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T15:31
2024-09-29T15:50
в мире
израиль
бейрут
хасан насрулла
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ПАРИЖ, 29 сен — РИА Новости. Перед убийством лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы Израиль получил информацию о его прибытии в южный пригород Бейрута от шпиона в Иране, пишет французская газета Parisien со ссылкой на ливанский источник в органах безопасности. "Израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот", — говорится в статье. Собеседник издания назвал израильский авиаудар, при котором погиб Насрулла, "крупнейшей атакой с 2006 года". Обострение ливанско-израильского конфликтаВВС Израиля с утра 23 сентября начала массированные атаки на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Десятки деревень и несколько областных населенных пунктов оказались под обстрелом. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры организации.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.Напряженность нарастает на фоне заявлений военных ЦАХАЛ о подготовке к наземной операции на территории Ливана.МИД России осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.
https://ria.ru/20240929/nasrulla-1975343526.html
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в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"

Parisien: Израиль получил информацию о прибытии Насруллы от иранского шпиона

© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 сен — РИА Новости. Перед убийством лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы Израиль получил информацию о его прибытии в южный пригород Бейрута от шпиона в Иране, пишет французская газета Parisien со ссылкой на ливанский источник в органах безопасности.
«
"Израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот", — говорится в статье.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
СМИ: лидер "Хезболлы" Насрулла мог погибнуть от взрывной волны
Вчера, 14:23
Собеседник издания назвал израильский авиаудар, при котором погиб Насрулла, "крупнейшей атакой с 2006 года".

Обострение ливанско-израильского конфликта

ВВС Израиля с утра 23 сентября начала массированные атаки на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Десятки деревень и несколько областных населенных пунктов оказались под обстрелом. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры организации.
Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
Напряженность нарастает на фоне заявлений военных ЦАХАЛ о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
МИД России осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреИзраильБейрутХасан НасруллаХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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