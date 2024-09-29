"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"
Parisien: Израиль получил информацию о прибытии Насруллы от иранского шпиона
© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 сен — РИА Новости. Перед убийством лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы Израиль получил информацию о его прибытии в южный пригород Бейрута от шпиона в Иране, пишет французская газета Parisien со ссылкой на ливанский источник в органах безопасности.
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"Израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот", — говорится в статье.
Собеседник издания назвал израильский авиаудар, при котором погиб Насрулла, "крупнейшей атакой с 2006 года".
Обострение ливанско-израильского конфликта
ВВС Израиля с утра 23 сентября начала массированные атаки на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Десятки деревень и несколько областных населенных пунктов оказались под обстрелом. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры организации.
Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
Напряженность нарастает на фоне заявлений военных ЦАХАЛ о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
МИД России осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.
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