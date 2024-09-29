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Тело Насруллы, погибшего в Ливане, извлекли с места удара, сообщили СМИ

Тело Насруллы, погибшего в Ливане, извлекли с места удара, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2024

Тело Насруллы, погибшего в Ливане, извлекли с места удара, сообщили СМИ

Тело генсека ливанского движения "Хезболлах", погибшего при израильском авиаударе в южном пригороде Бейрута, извлекли с места удара, передает агентство Reuters... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:07

2024-09-29T14:07

2024-09-29T14:29

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Тело генсека ливанского движения "Хезболлах", погибшего при израильском авиаударе в южном пригороде Бейрута, извлекли с места удара, передает агентство Reuters со ссылкой медицинский источник и источник в органах безопасности."Тело лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы было извлечено с места израильской воздушной атаки", - передает агентство.Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.

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ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла, бейрут, в мире