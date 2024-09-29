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Тело Насруллы, погибшего в Ливане, извлекли с места удара, сообщили СМИ
Тело Насруллы, погибшего в Ливане, извлекли с места удара, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
Тело Насруллы, погибшего в Ливане, извлекли с места удара, сообщили СМИ
Тело генсека ливанского движения "Хезболлах", погибшего при израильском авиаударе в южном пригороде Бейрута, извлекли с места удара, передает агентство Reuters... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:07
2024-09-29T14:07
2024-09-29T14:29
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Тело генсека ливанского движения "Хезболлах", погибшего при израильском авиаударе в южном пригороде Бейрута, извлекли с места удара, передает агентство Reuters со ссылкой медицинский источник и источник в органах безопасности."Тело лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы было извлечено с места израильской воздушной атаки", - передает агентство.Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
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ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла, бейрут, в мире
Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хасан Насрулла, Бейрут, В мире
Тело Насруллы, погибшего в Ливане, извлекли с места удара, сообщили СМИ
Reuters: тело лидера "Хезболлы" Насруллы извлекли с места удара в Бейруте