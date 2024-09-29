Житель Курской области рассказал, как наемники похитили его соседа
Наемники из Грузии и Польши похитили и держали в подвале жителя Курской области
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Наемники из Грузии и Польши, воюющие в составе ВСУ, похитили оставшегося на хозяйстве мирного жителя села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области и удерживали его в подвале, рассказал эвакуированный сосед потерпевшего.
Как сообщил свидетель военным следователям на допросе, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, 6 августа при нападении на Курскую область в составе ВСУ находились иностранные наемники, в том числе из Грузии и Польши. По словам свидетеля, его сосед, пожилой мужчина, проживал с ним в селе Черкасское Поречное Суджанского района.
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"Сосед остался, он попал к ним (наемникам - ред.) в плен. Его забрали в подвал. Потом пришел этот украинский солдат и сказал: "Дед, беги отсюда, пока тебя не растерзали!" И он полями добрался до наших ВС РФ", - рассказал эвакуированный.
ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признано более 8 тысяч человек.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,1 тысячи военных, 132 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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