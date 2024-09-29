https://ria.ru/20240929/mosprom-1975338303.html

Свыше 7,5 тысячи спортсменов поучаствовали в финале "Моспром-2024"

Свыше 7,5 тысячи спортсменов поучаствовали в финале "Моспром-2024" - РИА Новости, 29.09.2024

Свыше 7,5 тысячи спортсменов поучаствовали в финале "Моспром-2024"

На территории олимпийского комплекса "Лужники" 28 сентября состоялся финал шестой спартакиады "Моспром" — одно из масштабных мероприятий московской... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:13

2024-09-29T14:13

2024-09-29T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. На территории олимпийского комплекса "Лужники" 28 сентября состоялся финал шестой спартакиады "Моспром" — одно из масштабных мероприятий московской промышленности, в соревнованиях приняли участие свыше 7,5 тысячи спортсменов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Среди участников более 1,1 тысячи команд от 205 промпредприятий, 18 вузов и 25 колледжей столицы."По поручению мэра Москвы столица уделяет особое внимание развитию индустриального сектора. Кроме того, проводятся различные неформальные мероприятия, в рамках которых промышленники налаживают контакты, находят партнеров. Так, в финале шестой спартакиады "Моспром" приняли участие более 1,1 тыс. команд от 205 промпредприятий, 18 вузов и 25 колледжей столицы", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Ликсутова.Спортсмены традиционно состязались в бильярде, плавании, легкой атлетике, баскетболе три на три, волейболе, настольном теннисе, хоккее, мини-футболе, киберспорте, дартсе, шахматах, а также впервые принимали участие в новых дисциплинах: бадминтоне и стендовой стрельбе."Ежегодная спартакиада "Моспром" стала крупным событием не только для промышленников, но и для их семей, друзей и жителей столицы. Во время финальных игр мы также организовываем различные полезные мастер-классы, масштабные разминки, приглашаем именитых спортсменов. В состязаниях принимают участие любители и профессионалы самых разных видов спорта. С каждым годом соревнования становятся популярнее, за 6 лет количество участников выросло в 3 раза, так в этом сезоне состязалось 7,5 тысячи человек", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Самым популярным из 13 видов спорта оказался настольный теннис. В этом году в нем участвовали свыше 160 команд. Второе место заняли шахматы, где за победу состязались более 150 игроков, а в плавании свои силы показали около 120 групп пловцов.Спартакиада "Моспром" объединяет коллективы нескольких сотен предприятий, которые в рамках соревнований знакомятся, налаживают рабочие контакты и находят партнеров для реализации проектов. За шесть лет общее количество участников превысило 20 тысяч человек.Например, в прошлом году свои спортивные навыки продемонстрировали более шести тысяч человек, в этом году — на 25% больше (свыше 7,5 тысячи). В их число вошли пять тысяч спортсменов от вузов и колледжей и 2,5 тысячи от фабрик и заводов столицы.Соревнования позволяют на одной площадке собрать промышленников разных возрастов. В этот раз самым взрослым участником стал 82-летний Борис Долматовский, представляющий Московский тормозной завод "Трансмаш" в турнире по шахматам.По итогам спартакиады "Моспром" самым спортивным предприятием стал один из ведущих отечественных разработчиков специальных систем для атомной промышленности ФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова", среди технических вузов — ФГБОУ ВО "МГТУ им. Н. Э. Баумана", а среди колледжей — РТУ МИРЭА.Кроме того, учреждена специальная номинация "Прорыв года", которую присвоили одному из ведущих производителей кабельной продукции — заводу "Москабельмет".В этом сезоне предприятие увеличило число спортсменов. Команда проявила активность и ответственность. Сотрудники завода впервые участвовали в хоккее, а также стали первой за шесть лет командой, обыгравшей соперника с разницей в 20 очков, забив 22 гола.Ежегодно именитые спортсмены становятся амбассадорами спартакиады, в их числе Александр Мостовой, Игорь Акинфеев, Анатолий Карпов, Николай Валуев, сестры Арина и Дина Аверины и многие другие.В этом году спортсменов поддерживали заслуженный мастер спорта советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и российский гимнаст четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

https://ria.ru/20240902/proekt-1969903266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов