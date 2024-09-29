https://ria.ru/20240929/moskva-1975331269.html

Более 16 тысяч рабочих мест появится в ЮВАО Москвы по городской программе

Более 16 тысяч рабочих мест появится в ЮВАО Москвы по городской программе - РИА Новости, 29.09.2024

Более 16 тысяч рабочих мест появится в ЮВАО Москвы по городской программе

На юго-востоке Москвы построят 11 новых объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:13

2024-09-29T13:13

2024-09-29T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. На юго-востоке Москвы построят 11 новых объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда мы привлекаем инвесторов к формированию как промышленной, так и деловой и социальной инфраструктуры. Например, на юго-востоке столицы по программе создания МПТ появится 11 новых объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры, куда смогут трудоустроиться свыше 16 тысяч москвичей", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Так, в обмен на льготу от города в Печатниках, Лефортове, Рязанском и Нижегородском районах возведут офисно-деловые объекты. Кроме того, в округе появятся две новые школы, современный детский сад, два образовательных комплекса со школой и детским садом, а также торгово-развлекательный центр."Больше всего рабочих мест — свыше 14,6 тысячи — обеспечит реализация проектов строительства деловых и офисных центров. Еще более 1,6 тысячи человек смогут найти работу рядом с домом благодаря строительству торгово-развлекательного объекта в составе транспортно-пересадочного узла “Некрасовка”. В детских садах и школах будет создано более 400 рабочих мест", — отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Свыше 4,3 тысячи горожан смогут трудоустроиться в офисном центре рядом со станцией Калитники второго Московского центрального диаметра. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. Общая площадь офисного комплекса в Нижегородском районе составит свыше 30 тысяч квадратных метров, включая подземный паркинг и кладовые помещения. Офисы по соглашению о реализации инвестиционного проекта в рамках программы стимулирования создания МПТ займут около 19,4 тысячи квадратных метров, а более 600 квадратных метров полезной площади на первых этажах здания запроектировано под помещения общественного питания.В первом квартале 2024 года по программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Кузьминки ЮВАО ввели в эксплуатацию торговый центр. Реализация проекта обеспечила создание около двух тысяч рабочих мест.За четыре года реализации программа охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости — новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 285 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит два триллиона рублей.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов