"Видят насквозь". В Кишиневе раскрыли, почему ЕС заинтересован в Молдавии
Боля: ЕС хочет получить доступ к сельскохозяйственным территориям Молдавии
© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Евросоюз заинтересован в Молдавии, поскольку хочет получить доступ к сельскохозяйственным территориям, которые на сегодняшний день запрещено продавать иностранцам, заявил оппозиционный депутат Василий Боля в Telegram-канале.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республик против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам.
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"Посол ЕС заявил, что после интеграции Молдавии в Евросоюз иностранцы смогут спокойно скупать наши земли. (Европейские политики - ред.) начали проговариваться, что им реально нужно от нашей Молдавии. Разумеется, земля", - написал Боля.
По его словам, заняться благополучием молдавских сел и фермеров власти могут своими силами.
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"Сказки про то, как будет хорошо, когда иностранцы начнут раскупать нашу Родину, ничего не напоминают? Разве Украине не то же самое обещали?.. Хватит морочить голову! Молдаване — умные люди и видят вас насквозь. Слова посла — еще один повод сказать "нет" ЕС на референдуме", - добавил депутат.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.