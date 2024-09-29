https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975346490.html

"Видят насквозь". В Кишиневе раскрыли, почему ЕС заинтересован в Молдавии

"Видят насквозь". В Кишиневе раскрыли, почему ЕС заинтересован в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2024

"Видят насквозь". В Кишиневе раскрыли, почему ЕС заинтересован в Молдавии

Евросоюз заинтересован в Молдавии, поскольку хочет получить доступ к сельскохозяйственным территориям, которые на сегодняшний день запрещено продавать... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:47

2024-09-29T14:47

2024-09-29T14:47

в мире

молдавия

василий боля

евросоюз

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КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Евросоюз заинтересован в Молдавии, поскольку хочет получить доступ к сельскохозяйственным территориям, которые на сегодняшний день запрещено продавать иностранцам, заявил оппозиционный депутат Василий Боля в Telegram-канале. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республик против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам. "Посол ЕС заявил, что после интеграции Молдавии в Евросоюз иностранцы смогут спокойно скупать наши земли. (Европейские политики - ред.) начали проговариваться, что им реально нужно от нашей Молдавии. Разумеется, земля", - написал Боля. По его словам, заняться благополучием молдавских сел и фермеров власти могут своими силами. "Сказки про то, как будет хорошо, когда иностранцы начнут раскупать нашу Родину, ничего не напоминают? Разве Украине не то же самое обещали?.. Хватит морочить голову! Молдаване — умные люди и видят вас насквозь. Слова посла — еще один повод сказать "нет" ЕС на референдуме", - добавил депутат. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, василий боля, евросоюз