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Молдавию не примут в ЕС с нерешенным вопросом ПМР, заявили в республике - РИА Новости, 29.09.2024
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14:20 29.09.2024 (обновлено: 14:24 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/moldavija-1975343614.html
Молдавию не примут в ЕС с нерешенным вопросом ПМР, заявили в республике
Молдавию не примут в ЕС с нерешенным вопросом ПМР, заявили в республике - РИА Новости, 29.09.2024
Молдавию не примут в ЕС с нерешенным вопросом ПМР, заявили в республике
Молдавия не сможет вступить в ЕС с нерешенным вопросом Приднестровья, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:20
2024-09-29T14:24
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ТИРАСПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Молдавия не сможет вступить в ЕС с нерешенным вопросом Приднестровья, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Лицкай. Ранее президент Молдавии Майя Санду, выступая на ТВ, заявила о возможности вхождения страны в ЕС без Приднестровья. "Да, есть такой прецедент на Кипре, когда приняли не всю территорию Кипра. Республика Северного Кипра не вошла в Евросоюз. Но это было исключение. В принципе, правила Евросоюза такого не допускают. Представить, что ради Майи Санду и Молдовы будет нарушение основных принципов Евросоюза, чрезвычайно мало шансов. Нет такого лобби у Молдовы. Нет", - сказал Лицкай. Экс-глава МИД ПМР считает последние заявления президента Молдавии о Приднестровье и ЕС обычными предвыборными обещаниями, которые не будут выполнены. "Обнаглевшая совершенно Санду расписывается за Европейский союз. Разве Европейский союз такое говорил? Нет. Могут отдельно дипломаты высказать свое личное мнение. Но протащить такое решение через расколотый Евросоюз, извините, чрезвычайно очень маловероятно", - отметил Лицкай. Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240921/eks-genprokuror-1974040397.html
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, кипр, кишинев, майя санду, илан шор, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Кипр, Кишинев, Майя Санду, Илан Шор, Игорь Додон, Евросоюз
Молдавию не примут в ЕС с нерешенным вопросом ПМР, заявили в республике

Экс-глава МИД ПМР: Молдавию не примут в ЕС с открытым вопросом Приднестровья

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Молдавия не сможет вступить в ЕС с нерешенным вопросом Приднестровья, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Лицкай.
Ранее президент Молдавии Майя Санду, выступая на ТВ, заявила о возможности вхождения страны в ЕС без Приднестровья.
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"Да, есть такой прецедент на Кипре, когда приняли не всю территорию Кипра. Республика Северного Кипра не вошла в Евросоюз. Но это было исключение. В принципе, правила Евросоюза такого не допускают. Представить, что ради Майи Санду и Молдовы будет нарушение основных принципов Евросоюза, чрезвычайно мало шансов. Нет такого лобби у Молдовы. Нет", - сказал Лицкай.
Экс-глава МИД ПМР считает последние заявления президента Молдавии о Приднестровье и ЕС обычными предвыборными обещаниями, которые не будут выполнены. "Обнаглевшая совершенно Санду расписывается за Европейский союз. Разве Европейский союз такое говорил? Нет. Могут отдельно дипломаты высказать свое личное мнение. Но протащить такое решение через расколотый Евросоюз, извините, чрезвычайно очень маловероятно", - отметил Лицкай.
Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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