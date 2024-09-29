Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам
Рыженков: Минск направит данные об издевательствах над мигрантами в странах ЕС
© iStock.com / Ekaterina LoginovaДом правительства Республики Беларусь
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Дом правительства Республики Беларусь. Архивное фото
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Минск намерен направить в международные инстанции данные о жестоком отношении соседних стран ЕС к мигрантам, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Издевательства над беженцами являются вопиющим нарушением Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев. Все факты нами детально запротоколированы. В скором времени будут направлены в соответствующие международные инстанции. Хотя эти инстанции сами должны были давно заняться этим вопросом", - заявил Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
"Бессовестные "выталкивания" в Беларусь мигрантов – это еще одна грязная страница в книге европейской "демократии". Так, на нашей границе с ЕС военные некоторых стран Европейского союза безнаказанно избивают и пытают тысячи беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Десятки из них убиты, что кстати, фиксируется международными независимыми источниками. Многие преданы земле даже без личных данных", - сказал Рыженков.
Он добавил, что "Совет Европы совсем недавно однозначно осудил подобные действия, раскритиковал новый закон Польши, расширяющий спектр легального применения огнестрельного оружия польскими военнослужащими в отношении беженцев".
"Вот так встречает "просвещенная Европа" тех, кто бежит от ужасов и потрясений, которые стали следствием политики и вмешательства коллективного Запада в суверенные дела зарубежных стран", - заключил министр.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.