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Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам - РИА Новости, 29.09.2024
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02:14 29.09.2024 (обновлено: 02:19 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/minsk-1975299796.html
Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам
Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам - РИА Новости, 29.09.2024
Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам
Минск намерен направить в международные инстанции данные о жестоком отношении соседних стран ЕС к мигрантам, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T02:14
2024-09-29T02:19
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Минск намерен направить в международные инстанции данные о жестоком отношении соседних стран ЕС к мигрантам, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Издевательства над беженцами являются вопиющим нарушением Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев. Все факты нами детально запротоколированы. В скором времени будут направлены в соответствующие международные инстанции. Хотя эти инстанции сами должны были давно заняться этим вопросом", - заявил Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. "Бессовестные "выталкивания" в Беларусь мигрантов – это еще одна грязная страница в книге европейской "демократии". Так, на нашей границе с ЕС военные некоторых стран Европейского союза безнаказанно избивают и пытают тысячи беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Десятки из них убиты, что кстати, фиксируется международными независимыми источниками. Многие преданы земле даже без личных данных", - сказал Рыженков. Он добавил, что "Совет Европы совсем недавно однозначно осудил подобные действия, раскритиковал новый закон Польши, расширяющий спектр легального применения огнестрельного оружия польскими военнослужащими в отношении беженцев". "Вот так встречает "просвещенная Европа" тех, кто бежит от ужасов и потрясений, которые стали следствием политики и вмешательства коллективного Запада в суверенные дела зарубежных стран", - заключил министр. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
https://ria.ru/20240929/berletik-1975298150.html
https://ria.ru/20240929/belorussiya-1975296872.html
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в мире, белоруссия, минск, евросоюз, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Белоруссия, Минск, Евросоюз, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам

Рыженков: Минск направит данные об издевательствах над мигрантами в странах ЕС

© iStock.com / Ekaterina LoginovaДом правительства Республики Беларусь
Дом правительства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Дом правительства Республики Беларусь. Архивное фото
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Минск намерен направить в международные инстанции данные о жестоком отношении соседних стран ЕС к мигрантам, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Издевательства над беженцами являются вопиющим нарушением Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев. Все факты нами детально запротоколированы. В скором времени будут направлены в соответствующие международные инстанции. Хотя эти инстанции сами должны были давно заняться этим вопросом", - заявил Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
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"Бессовестные "выталкивания" в Беларусь мигрантов – это еще одна грязная страница в книге европейской "демократии". Так, на нашей границе с ЕС военные некоторых стран Европейского союза безнаказанно избивают и пытают тысячи беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Десятки из них убиты, что кстати, фиксируется международными независимыми источниками. Многие преданы земле даже без личных данных", - сказал Рыженков.
Он добавил, что "Совет Европы совсем недавно однозначно осудил подобные действия, раскритиковал новый закон Польши, расширяющий спектр легального применения огнестрельного оружия польскими военнослужащими в отношении беженцев".
"Вот так встречает "просвещенная Европа" тех, кто бежит от ужасов и потрясений, которые стали следствием политики и вмешательства коллективного Запада в суверенные дела зарубежных стран", - заключил министр.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
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