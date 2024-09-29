https://ria.ru/20240929/minsk-1975299796.html

Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам

Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам - РИА Новости, 29.09.2024

Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам

Минск намерен направить в международные инстанции данные о жестоком отношении соседних стран ЕС к мигрантам, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T02:14

2024-09-29T02:14

2024-09-29T02:19

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ООН, 29 сен – РИА Новости. Минск намерен направить в международные инстанции данные о жестоком отношении соседних стран ЕС к мигрантам, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Издевательства над беженцами являются вопиющим нарушением Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев. Все факты нами детально запротоколированы. В скором времени будут направлены в соответствующие международные инстанции. Хотя эти инстанции сами должны были давно заняться этим вопросом", - заявил Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. "Бессовестные "выталкивания" в Беларусь мигрантов – это еще одна грязная страница в книге европейской "демократии". Так, на нашей границе с ЕС военные некоторых стран Европейского союза безнаказанно избивают и пытают тысячи беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Десятки из них убиты, что кстати, фиксируется международными независимыми источниками. Многие преданы земле даже без личных данных", - сказал Рыженков. Он добавил, что "Совет Европы совсем недавно однозначно осудил подобные действия, раскритиковал новый закон Польши, расширяющий спектр легального применения огнестрельного оружия польскими военнослужащими в отношении беженцев". "Вот так встречает "просвещенная Европа" тех, кто бежит от ужасов и потрясений, которые стали следствием политики и вмешательства коллективного Запада в суверенные дела зарубежных стран", - заключил министр. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.

https://ria.ru/20240929/berletik-1975298150.html

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