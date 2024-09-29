https://ria.ru/20240929/minoborony-1975311262.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами

Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами - РИА Новости, 29.09.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами

За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T07:22

2024-09-29T07:22

2024-09-29T09:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

безопасность

азовское море

волгоградская область

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны."Шестьдесят семь БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА — над акваторией Азовского моря", — говорится в релизе.Несколько сбитых дронов упали в Воронеже и пригородах, сообщил губернатор Александр Гусев. При этом никто не пострадал. На Московском проспекте падающий аппарат попал в жилой комплекс, там начался пожар, который уже локализовали. Еще один пожар зафиксировали в жилой застройке в левобережной части города, добавил глава региона.В Волгоградской области из-за падения обломков дронов загорелась сухая трава, возгорания оперативно потушили, заявил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет.По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, беспилотники сбивали в юго-западной части региона и в Миллеровском районе. Тут также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20240929/bouz-1975307742.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

азовское море

волгоградская область

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россия, вооруженные силы рф, безопасность, азовское море, волгоградская область