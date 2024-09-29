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Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами - РИА Новости, 29.09.2024
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07:22 29.09.2024 (обновлено: 09:29 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/minoborony-1975311262.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами - РИА Новости, 29.09.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами
За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T07:22
2024-09-29T09:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
азовское море
волгоградская область
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны."Шестьдесят семь БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА — над акваторией Азовского моря", — говорится в релизе.Несколько сбитых дронов упали в Воронеже и пригородах, сообщил губернатор Александр Гусев. При этом никто не пострадал. На Московском проспекте падающий аппарат попал в жилой комплекс, там начался пожар, который уже локализовали. Еще один пожар зафиксировали в жилой застройке в левобережной части города, добавил глава региона.В Волгоградской области из-за падения обломков дронов загорелась сухая трава, возгорания оперативно потушили, заявил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет.По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, беспилотники сбивали в юго-западной части региона и в Миллеровском районе. Тут также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240929/bouz-1975307742.html
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, азовское море, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Азовское море, Волгоградская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 125 дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
«
"Шестьдесят семь БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА — над акваторией Азовского моря", — говорится в релизе.
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Несколько сбитых дронов упали в Воронеже и пригородах, сообщил губернатор Александр Гусев. При этом никто не пострадал. На Московском проспекте падающий аппарат попал в жилой комплекс, там начался пожар, который уже локализовали. Еще один пожар зафиксировали в жилой застройке в левобережной части города, добавил глава региона.
В Волгоградской области из-за падения обломков дронов загорелась сухая трава, возгорания оперативно потушили, заявил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет.
По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, беспилотники сбивали в юго-западной части региона и в Миллеровском районе. Тут также обошлось без пострадавших и разрушений.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФБезопасностьАзовское мореВолгоградская область
 
 
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