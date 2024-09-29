https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html

"Они признают". На Западе раскрыли, когда закончится конфликт на Украине

"Они признают". На Западе раскрыли, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 29.09.2024

"Они признают". На Западе раскрыли, когда закончится конфликт на Украине

Главным условием для прекращения украинского конфликта является принятие Западом и Киевом нейтрального статуса Украины и отказ от намерений вступить в НАТО,... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T02:54

2024-09-29T02:54

2024-09-29T02:54

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главным условием для прекращения украинского конфликта является принятие Западом и Киевом нейтрального статуса Украины и отказ от намерений вступить в НАТО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Лучший способ подойти к этому вопросу для западных лидеров — это признать две вещи. Во-первых, Украина проиграет войну, а Россия ее выиграет. Во-вторых, нужно признать, что сам президент Зеленский и нынешнее правительство в Киеве, а также, любое другое возможное правительство Украины, неспособны положить конец конфликту на основе переговоров. И чтобы избежать окончательной геополитической катастрофы, сейчас крайне важно наладить связи с Россией. Поэтому нам нужно признать, что Украина не может вступить в НАТО. Нужно признать, что она действительно сохранит нейтральный статус", — призвал Меркурис.По мнению эксперта, подобное соглашение может быть крайне полезно для стабилизации обстановки в Европе."Если западные лидеры признают это, то, мне кажется, война может быть прекращена <…> Тогда может наступить мир, который действительно обеспечит безопасность Европы", — резюмировал он.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240927/tramp-1975126800.html

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