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Пожар на Кубани, возникший из-за ДТП, потушили

Пожар на Кубани, возникший из-за ДТП, потушили - РИА Новости, 29.09.2024

Пожар на Кубани, возникший из-за ДТП, потушили

Пожар под Краснодаром, возникший из-за столкновения грузовика и автобуса, полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:44

2024-09-29T21:44

2024-09-29T21:44

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пожар под Краснодаром, возникший из-за столкновения грузовика и автобуса, полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, водитель погиб, шестерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи."МЧС России: пожар под Краснодаром полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

краснодар

россия

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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани Работа МЧС на месте ДТП на Кубани 2024-09-29T21:44 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, видео