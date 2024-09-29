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Пожар на Кубани, возникший из-за ДТП, потушили
Пожар на Кубани, возникший из-за ДТП, потушили - РИА Новости, 29.09.2024
Пожар на Кубани, возникший из-за ДТП, потушили
Пожар под Краснодаром, возникший из-за столкновения грузовика и автобуса, полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:44
2024-09-29T21:44
2024-09-29T21:44
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пожар под Краснодаром, возникший из-за столкновения грузовика и автобуса, полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, водитель погиб, шестерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи."МЧС России: пожар под Краснодаром полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
2024-09-29T21:44
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РИА Новости
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, видео
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
Пожар на Кубани, возникший из-за ДТП, потушили
МЧС: ликвидирован пожар на Кубани, возникший из-за ДТП с грузовиком и автобусом