https://ria.ru/20240929/livan-1975373727.html
В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе
В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе - РИА Новости, 29.09.2024
В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе
Более 20 человек погибли, 47 получили ранения в результате израильских налетов на провинцию Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана, где помимо ливанского... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T19:17
2024-09-29T19:17
2024-09-29T19:34
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БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Более 20 человек погибли, 47 получили ранения в результате израильских налетов на провинцию Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана, где помимо ливанского населения проживает большое число беженцев из Сирии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении для СМИ министерства здравоохранения Ливана."В результате израильских рейдов на Баальбек-Хермель 21 человек погиб и 47 получили ранения", - отметили в министерстве.При этом, по предварительным данным Минздрава, еще 24 человека погибли и 29 были ранены в воскресенье в результате израильских ударов по району Айн-эль-Дельбе на юге Ливана.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе
Минздрав Ливана: 21 человек погиб при ударе Израиля по северо-востоку страны
БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Более 20 человек погибли, 47 получили ранения в результате израильских налетов на провинцию Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана, где помимо ливанского населения проживает большое число беженцев из Сирии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении для СМИ министерства здравоохранения Ливана.
"В результате израильских рейдов на Баальбек-Хермель 21 человек погиб и 47 получили ранения", - отметили в министерстве.
При этом, по предварительным данным Минздрава, еще 24 человека погибли и 29 были ранены в воскресенье в результате израильских ударов по району Айн-эль-Дельбе на юге Ливана.