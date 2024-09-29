https://ria.ru/20240929/livan-1975373727.html

В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе

В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе - РИА Новости, 29.09.2024

В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе

Более 20 человек погибли, 47 получили ранения в результате израильских налетов на провинцию Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана, где помимо ливанского... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T19:17

2024-09-29T19:17

2024-09-29T19:34

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Более 20 человек погибли, 47 получили ранения в результате израильских налетов на провинцию Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана, где помимо ливанского населения проживает большое число беженцев из Сирии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении для СМИ министерства здравоохранения Ливана."В результате израильских рейдов на Баальбек-Хермель 21 человек погиб и 47 получили ранения", - отметили в министерстве.При этом, по предварительным данным Минздрава, еще 24 человека погибли и 29 были ранены в воскресенье в результате израильских ударов по району Айн-эль-Дельбе на юге Ливана.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль