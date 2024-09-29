Рейтинг@Mail.ru
В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 29.09.2024 (обновлено: 19:34 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/livan-1975373727.html
В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе
В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе - РИА Новости, 29.09.2024
В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе
Более 20 человек погибли, 47 получили ранения в результате израильских налетов на провинцию Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана, где помимо ливанского... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T19:17
2024-09-29T19:34
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975155578_0:325:960:865_1920x0_80_0_0_ef690e03d89651104a2e4ae9345f34db.jpg
БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Более 20 человек погибли, 47 получили ранения в результате израильских налетов на провинцию Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана, где помимо ливанского населения проживает большое число беженцев из Сирии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении для СМИ министерства здравоохранения Ливана."В результате израильских рейдов на Баальбек-Хермель 21 человек погиб и 47 получили ранения", - отметили в министерстве.При этом, по предварительным данным Минздрава, еще 24 человека погибли и 29 были ранены в воскресенье в результате израильских ударов по району Айн-эль-Дельбе на юге Ливана.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975155578_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_206fc4e5e4fd208444e3354edb74e14b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Ливане заявили о гибели более 20 человек при израильском ударе

Минздрав Ливана: 21 человек погиб при ударе Израиля по северо-востоку страны

© Фото : соцсетиЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : соцсети
Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Более 20 человек погибли, 47 получили ранения в результате израильских налетов на провинцию Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана, где помимо ливанского населения проживает большое число беженцев из Сирии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении для СМИ министерства здравоохранения Ливана.
"В результате израильских рейдов на Баальбек-Хермель 21 человек погиб и 47 получили ранения", - отметили в министерстве.
При этом, по предварительным данным Минздрава, еще 24 человека погибли и 29 были ранены в воскресенье в результате израильских ударов по району Айн-эль-Дельбе на юге Ливана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала