https://ria.ru/20240929/lavrov-1975313811.html

На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН

На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН - РИА Новости, 29.09.2024

На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН

Очередь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после выступления в ООН свидетельствует об ослаблении влияния Запада, написал ирландский журналист Чей... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T08:28

2024-09-29T08:28

2024-09-29T10:49

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Очередь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после выступления в ООН свидетельствует об ослаблении влияния Запада, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Изолированная Россия". Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии", — написал он.В субботу глава МИД России принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление на общих дебатах, Лавров направился на пресс-конференцию. Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, к нему выстроилась очередь из представителей различных стран, желающих пожать ему руку.

https://ria.ru/20240929/kiev-1975315012.html

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в мире, оон, сша, россия, сергей лавров, мария захарова, генеральная ассамблея оон