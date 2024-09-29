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На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН
На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН - РИА Новости, 29.09.2024
На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН
Очередь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после выступления в ООН свидетельствует об ослаблении влияния Запада, написал ирландский журналист Чей... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:28
2024-09-29T08:28
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Очередь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после выступления в ООН свидетельствует об ослаблении влияния Запада, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Изолированная Россия". Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии", — написал он.В субботу глава МИД России принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление на общих дебатах, Лавров направился на пресс-конференцию. Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, к нему выстроилась очередь из представителей различных стран, желающих пожать ему руку.
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В мире, ООН, США, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Генеральная Ассамблея ООН
На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН
Боуз: очередь к Лаврову после выступления в ООН говорит об ослаблении Запада