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На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН - РИА Новости, 29.09.2024
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08:28 29.09.2024 (обновлено: 10:49 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/lavrov-1975313811.html
На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН
На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН - РИА Новости, 29.09.2024
На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН
Очередь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после выступления в ООН свидетельствует об ослаблении влияния Запада, написал ирландский журналист Чей... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:28
2024-09-29T10:49
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Очередь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после выступления в ООН свидетельствует об ослаблении влияния Запада, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Изолированная Россия". Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии", — написал он.В субботу глава МИД России принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление на общих дебатах, Лавров направился на пресс-конференцию. Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, к нему выстроилась очередь из представителей различных стран, желающих пожать ему руку.
https://ria.ru/20240929/kiev-1975315012.html
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в мире, оон, сша, россия, сергей лавров, мария захарова, генеральная ассамблея оон
В мире, ООН, США, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Генеральная Ассамблея ООН
На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН

Боуз: очередь к Лаврову после выступления в ООН говорит об ослаблении Запада

© Фото : Мария ЗахароваСергей Лавров в ООН с желающими пожать ему руку
Сергей Лавров в ООН с желающими пожать ему руку - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Мария Захарова
Сергей Лавров в ООН с желающими пожать ему руку
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Очередь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после выступления в ООН свидетельствует об ослаблении влияния Запада, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Изолированная Россия". Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии", — написал он.
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В субботу глава МИД России принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление на общих дебатах, Лавров направился на пресс-конференцию.
Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, к нему выстроилась очередь из представителей различных стран, желающих пожать ему руку.
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В миреООНСШАРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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