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"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 29.09.2024 (обновлено: 20:07 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/kurskaya_oblast-1975358637.html
"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области
"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.09.2024
"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области
Украинские войска с большой скоростью теряют западную технику в Курской области, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:36
2024-09-29T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
жак бо
вооруженные силы украины
нато
швейцария
украина
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска с большой скоростью теряют западную технику в Курской области, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."В Курской области ВСУ бросили огромное количество бронетехники, танков и всего прочего. &lt;…&gt; Все это уничтожили очень быстро", — отметил он.По словам полковника, проблема заключается в том, что Запад поставил украинским войскам устаревшие вооружения, которые невозможно интегрировать в современные структуры командования и управления Украины."В результате мы предоставили много оружия, но все это нельзя использовать в оперативной обстановке. И это именно то, что мы видели в Курской области", — резюмировал он.В воскресенье Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили более 18 560 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин и 550 автомобилей противника.
https://ria.ru/20240929/zelenskiy-1975347332.html
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в мире, курская область, жак бо, вооруженные силы украины, нато, швейцария, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Жак Бо, Вооруженные силы Украины, НАТО, Швейцария, Украина
"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области

Полковник Бо: ВСУ теряют западную технику в Курской области с огромной скоростью

© Минобороны РоссииАвтомобиль ВСУ, уничтоженный из гранатомета в Курской области
Автомобиль ВСУ, уничтоженный из гранатомета в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Минобороны России
Автомобиль ВСУ, уничтоженный из гранатомета в Курской области
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска с большой скоростью теряют западную технику в Курской области, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"В Курской области ВСУ бросили огромное количество бронетехники, танков и всего прочего. <…> Все это уничтожили очень быстро", — отметил он.
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По словам полковника, проблема заключается в том, что Запад поставил украинским войскам устаревшие вооружения, которые невозможно интегрировать в современные структуры командования и управления Украины.
"В результате мы предоставили много оружия, но все это нельзя использовать в оперативной обстановке. И это именно то, что мы видели в Курской области", — резюмировал он.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили более 18 560 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин и 550 автомобилей противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьЖак БоВооруженные силы УкраиныНАТОШвейцарияУкраина
 
 
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