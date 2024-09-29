https://ria.ru/20240929/kurskaya_oblast-1975358637.html

"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области

"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.09.2024

"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области

Украинские войска с большой скоростью теряют западную технику в Курской области, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:36

2024-09-29T16:36

2024-09-29T20:07

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска с большой скоростью теряют западную технику в Курской области, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."В Курской области ВСУ бросили огромное количество бронетехники, танков и всего прочего. <…> Все это уничтожили очень быстро", — отметил он.По словам полковника, проблема заключается в том, что Запад поставил украинским войскам устаревшие вооружения, которые невозможно интегрировать в современные структуры командования и управления Украины."В результате мы предоставили много оружия, но все это нельзя использовать в оперативной обстановке. И это именно то, что мы видели в Курской области", — резюмировал он.В воскресенье Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили более 18 560 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин и 550 автомобилей противника.

https://ria.ru/20240929/zelenskiy-1975347332.html

https://ria.ru/20240929/zapad-1975344375.html

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в мире, курская область, жак бо, вооруженные силы украины, нато, швейцария, украина