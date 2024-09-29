https://ria.ru/20240929/kurskaya-1975316320.html

Боец спецназа "Севера" рассказал о работе операторов БПЛА в Курской области

Боец спецназа "Севера" рассказал о работе операторов БПЛА в Курской области - РИА Новости, 29.09.2024

Боец спецназа "Севера" рассказал о работе операторов БПЛА в Курской области

Операторы БПЛА спецназа ВС РФ группировки войск "Север" выполняют сложные боевые задачи, им приходится выезжать на точку работы максимально близко к противнику, РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T09:17

2024-09-29T09:17

2024-09-29T09:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

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вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛ, 29 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА спецназа ВС РФ группировки войск "Север" выполняют сложные боевые задачи, им приходится выезжать на точку работы максимально близко к противнику, что позволяет ювелирно жечь украинскую технику в глубоком тылу ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Рубин". Операторы БПЛА спецназа ВС РФ, получая боевую задачу, выдвигаются максимально близко к линии боевого соприкосновения. Эти расчёты имеют самое современное оборудование, что позволяет работать в лесах до двух недель. Противник уже долгое время безуспешно пытается отследить работу бойцов, объявил на них охоту. "Здесь, когда свои разведчики и свои птицы, мы можем автономно работать в любой точке, в любой местности. Автономность, в зависимости от задач (может составлять) минимально трое-четверо суток, а так может дойти и до двух недель",- объяснил "Рубин". Он отметил, что преимущество таких автономных расчётов заключается в их мобильности, применении большого разнообразия боеприпасов и профессиональной подготовке каждого бойца в расчёте, и плюс ко всему этому используется самое современное оборудование, которое обеспечивает продолжительный путь полёта FPV-дрона на большую дистанцию. "Современные условия ведения боя диктуют свои правила и приходится очень быстро переориентироваться",- добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,1 тысячи военных, 132 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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Боец с позывным "Рубин" о работе операторов БПЛА спецназа ВС РФ в Курской области Операторы БПЛА спецназа ВС РФ группировки войск "Север" выполняют сложные боевые задачи, им приходится выезжать на точку работы максимально близко к противнику, что позволяет ювелирно жечь украинскую технику в глубоком тылу ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Рубин". 2024-09-29T09:17 true PT4M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф