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В Курске оценили ущерб от попадания беспилотника в жилой дом - РИА Новости, 29.09.2024
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19:22 29.09.2024 (обновлено: 19:33 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/kursk-1975373824.html
В Курске оценили ущерб от попадания беспилотника в жилой дом
В Курске оценили ущерб от попадания беспилотника в жилой дом - РИА Новости, 29.09.2024
В Курске оценили ущерб от попадания беспилотника в жилой дом
Сумма ущерба после попадания БПЛА в жилой дом в Курске составляет около пяти миллионов рублей, восстановление фасада займет 3-4 недели, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T19:22
2024-09-29T19:33
происшествия
курск
россия
алексей смирнов (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сумма ущерба после попадания БПЛА в жилой дом в Курске составляет около пяти миллионов рублей, восстановление фасада займет 3-4 недели, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ранее главное военное следственное управление СК России сообщило о попадании БПЛА в многоквартирный дом на улице Ленина в Курске. "Представители Фонда капитального ремонта провели замеры поврежденных окон и балконных блоков как в квартирах, так и в местах общего пользования. Окончательная оценка ущерба будет проведена после получения заключения специализированной организации о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 5 млн рублей, а восстановление фасада здания займет 3-4 недели", - написал он. Смирнов добавил, что во всех подъездах, кроме одного, все коммуникации уже восстановлены. В том, где пострадали квартиры, подключение откладывается до завершения укрепления несущих конструкций для обеспечения безопасности жильцов. Также в результате атаки беспилотника повреждено остекление остановочного павильона. В понедельник специалисты проведут замеры, после чего начнут работы по его восстановлению. "Поручил профильным ведомствам обеспечить оперативное получение всех необходимых заключений для оценки ущерба и незамедлительного начала работ. Также дал указание держать на контроле вопросы, связанные с безопасностью жильцов, своевременно информировать людей о ходе восстановительных работ", - заключил губернатор.
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Последствия атаки ВСУ на Курск
Украина произвела целенаправленную атаку с использованием беспилотника на город Курск, значительные повреждения получило здание, сообщает Главное военно-следственное управление СК России. Указывается, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.
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происшествия, курск, россия, алексей смирнов (политик) , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курск, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Следственный комитет России (СК РФ)
В Курске оценили ущерб от попадания беспилотника в жилой дом

Смирнов: сумма ущерба от попадания БПЛА в дом Курске составила около 5 млн руб

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramЛиквидация последствий атаки беспилотника на жилой дом в Курске. 29 сентября 2024
Ликвидация последствий атаки беспилотника на жилой дом в Курске. 29 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Ликвидация последствий атаки беспилотника на жилой дом в Курске. 29 сентября 2024
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сумма ущерба после попадания БПЛА в жилой дом в Курске составляет около пяти миллионов рублей, восстановление фасада займет 3-4 недели, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ранее главное военное следственное управление СК России сообщило о попадании БПЛА в многоквартирный дом на улице Ленина в Курске.
"Представители Фонда капитального ремонта провели замеры поврежденных окон и балконных блоков как в квартирах, так и в местах общего пользования. Окончательная оценка ущерба будет проведена после получения заключения специализированной организации о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 5 млн рублей, а восстановление фасада здания займет 3-4 недели", - написал он.
Смирнов добавил, что во всех подъездах, кроме одного, все коммуникации уже восстановлены. В том, где пострадали квартиры, подключение откладывается до завершения укрепления несущих конструкций для обеспечения безопасности жильцов.
Также в результате атаки беспилотника повреждено остекление остановочного павильона. В понедельник специалисты проведут замеры, после чего начнут работы по его восстановлению.
"Поручил профильным ведомствам обеспечить оперативное получение всех необходимых заключений для оценки ущерба и незамедлительного начала работ. Также дал указание держать на контроле вопросы, связанные с безопасностью жильцов, своевременно информировать людей о ходе восстановительных работ", - заключил губернатор.
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ПроисшествияКурскРоссияАлексей Смирнов (политик)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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