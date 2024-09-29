https://ria.ru/20240929/kursk-1975373824.html

В Курске оценили ущерб от попадания беспилотника в жилой дом

В Курске оценили ущерб от попадания беспилотника в жилой дом - РИА Новости, 29.09.2024

В Курске оценили ущерб от попадания беспилотника в жилой дом

Сумма ущерба после попадания БПЛА в жилой дом в Курске составляет около пяти миллионов рублей, восстановление фасада займет 3-4 недели, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T19:22

2024-09-29T19:22

2024-09-29T19:33

происшествия

курск

россия

алексей смирнов (политик)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сумма ущерба после попадания БПЛА в жилой дом в Курске составляет около пяти миллионов рублей, восстановление фасада займет 3-4 недели, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ранее главное военное следственное управление СК России сообщило о попадании БПЛА в многоквартирный дом на улице Ленина в Курске. "Представители Фонда капитального ремонта провели замеры поврежденных окон и балконных блоков как в квартирах, так и в местах общего пользования. Окончательная оценка ущерба будет проведена после получения заключения специализированной организации о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 5 млн рублей, а восстановление фасада здания займет 3-4 недели", - написал он. Смирнов добавил, что во всех подъездах, кроме одного, все коммуникации уже восстановлены. В том, где пострадали квартиры, подключение откладывается до завершения укрепления несущих конструкций для обеспечения безопасности жильцов. Также в результате атаки беспилотника повреждено остекление остановочного павильона. В понедельник специалисты проведут замеры, после чего начнут работы по его восстановлению. "Поручил профильным ведомствам обеспечить оперативное получение всех необходимых заключений для оценки ущерба и незамедлительного начала работ. Также дал указание держать на контроле вопросы, связанные с безопасностью жильцов, своевременно информировать людей о ходе восстановительных работ", - заключил губернатор.

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Последствия атаки ВСУ на Курск Украина произвела целенаправленную атаку с использованием беспилотника на город Курск, значительные повреждения получило здание, сообщает Главное военно-следственное управление СК России. Указывается, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида. 2024-09-29T19:22 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, россия, алексей смирнов (политик) , следственный комитет россии (ск рф)