https://ria.ru/20240929/kurily-1975305867.html

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 29.09.2024

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T04:50

2024-09-29T04:50

2024-09-29T04:50

тихий океан

шикотан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 29 сентября в 11.39 (03.30 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 76 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг располагался на глубине 47 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее данным, землетрясение могли ощутить жители Шикотана силой 2 балла. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240924/zemletryasenie--1974347447.html

тихий океан

шикотан

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тихий океан, шикотан, елена семенова