https://ria.ru/20240929/kurily-1975305867.html
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 29.09.2024
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T04:50
2024-09-29T04:50
2024-09-29T04:50
тихий океан
шикотан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 29 сентября в 11.39 (03.30 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 76 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг располагался на глубине 47 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее данным, землетрясение могли ощутить жители Шикотана силой 2 балла. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240924/zemletryasenie--1974347447.html
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тихий океан, шикотан, елена семенова
Тихий океан, Шикотан, Елена Семенова
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Тихом океане вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2