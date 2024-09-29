Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/krab-1975359453.html
На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab
На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab - РИА Новости, 29.09.2024
На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку "Krab" и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:48
2024-09-29T16:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791587565_0:0:1837:1033_1920x0_80_0_0_fa3d7db92bb2fba659ea8cc1bf5bf327.jpg
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку "Krab" и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе выполнения боевой задачи расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки "Запад" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Krab" и скоплению живой силы ВСУ в зоне СВО", - заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов, вскрыв огневую позицию и район ожидания самоходки, передали точные координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам.
https://ria.ru/20240927/germaniya-1975003709.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791587565_0:0:1377:1033_1920x0_80_0_0_9c6c77d6ab099d3d390625bb37dc19bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab

МО: группировка "Запад" уничтожила польскую САУ Krab на Купянском направлении

© Фото : Public DomainПольская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Public Domain
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку "Krab" и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе выполнения боевой задачи расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки "Запад" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Krab" и скоплению живой силы ВСУ в зоне СВО", - заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов, вскрыв огневую позицию и район ожидания самоходки, передали точные координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам.
Кадры уничтоженной военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Один за другим": в Германии раскрыли, что произошло с ВСУ
27 сентября, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала