https://ria.ru/20240929/krab-1975359453.html
На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab
На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab - РИА Новости, 29.09.2024
На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку "Krab" и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:48
2024-09-29T16:48
2024-09-29T16:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791587565_0:0:1837:1033_1920x0_80_0_0_fa3d7db92bb2fba659ea8cc1bf5bf327.jpg
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку "Krab" и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе выполнения боевой задачи расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки "Запад" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Krab" и скоплению живой силы ВСУ в зоне СВО", - заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов, вскрыв огневую позицию и район ожидания самоходки, передали точные координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам.
https://ria.ru/20240927/germaniya-1975003709.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791587565_0:0:1377:1033_1920x0_80_0_0_9c6c77d6ab099d3d390625bb37dc19bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab
МО: группировка "Запад" уничтожила польскую САУ Krab на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку "Krab" и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе выполнения боевой задачи расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки "Запад" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Krab" и скоплению живой силы ВСУ в зоне СВО", - заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов, вскрыв огневую позицию и район ожидания самоходки, передали точные координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам.