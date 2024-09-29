https://ria.ru/20240929/krab-1975359453.html

На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab

На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab - РИА Новости, 29.09.2024

На Купянском направлении уничтожили польскую САУ Krab

Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку "Krab" и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:48

2024-09-29T16:48

2024-09-29T16:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку "Krab" и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе выполнения боевой задачи расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки "Запад" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Krab" и скоплению живой силы ВСУ в зоне СВО", - заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов, вскрыв огневую позицию и район ожидания самоходки, передали точные координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам.

https://ria.ru/20240927/germaniya-1975003709.html

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2024

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)