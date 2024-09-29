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Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе - РИА Новости, 29.09.2024
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02:15 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/kofe-1975292840.html
Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе
Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе - РИА Новости, 29.09.2024
Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе
Цена на дешевый сорт кофе – робуста – стремительно растет, догоняя привычную арабику. Почему так происходит, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T02:15
2024-09-29T02:15
вьетнам
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Цена на дешевый сорт кофе – робуста – стремительно растет, догоняя привычную арабику. Почему так происходит, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова.Она напомнила, что, невзирая на общий прирост рынка кофе, спрос продолжает превышать предложение. При этом арабика по-прежнему занимает большую часть мирового рынка. А вот сорт робуста – более дешевый и менее популярный – стал чаще использоваться в кофейнях. Производители жалуются на его нехватку.Производство кофе зависит от множества факторов, среди которых погода и болезни растений являются определяющими. Вьетнам — лидер по производству робусты – теряет позиции из-за неблагоприятных погодных условий и изменений предпочтений фермеров. В результате производство робусты в стране сократилось на 9,8%. А биржевые цены выросли более чем наполовину", — пояснила Тинькова.К этому добавляются проблемы логистики – производителям приходится выбирать более дорогие маршруты из-за задержек в Красном море. Как следствие, рост цен на кофе продолжится, и затронет даже тех, кто привык готовить его дома, заключила Тинькова.
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вьетнам
Вьетнам
Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе

Эксперт Тинькова: цены на робусту растут из-за засухи во Вьетнаме

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Цена на дешевый сорт кофе – робуста – стремительно растет, догоняя привычную арабику. Почему так происходит, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова.
Она напомнила, что, невзирая на общий прирост рынка кофе, спрос продолжает превышать предложение. При этом арабика по-прежнему занимает большую часть мирового рынка. А вот сорт робуста – более дешевый и менее популярный – стал чаще использоваться в кофейнях. Производители жалуются на его нехватку.
Производство кофе зависит от множества факторов, среди которых погода и болезни растений являются определяющими. Вьетнам — лидер по производству робусты – теряет позиции из-за неблагоприятных погодных условий и изменений предпочтений фермеров. В результате производство робусты в стране сократилось на 9,8%. А биржевые цены выросли более чем наполовину", — пояснила Тинькова.
К этому добавляются проблемы логистики – производителям приходится выбирать более дорогие маршруты из-за задержек в Красном море. Как следствие, рост цен на кофе продолжится, и затронет даже тех, кто привык готовить его дома, заключила Тинькова.
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