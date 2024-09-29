https://ria.ru/20240929/kofe-1975292840.html

Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе

Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе - РИА Новости, 29.09.2024

Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе

Цена на дешевый сорт кофе – робуста – стремительно растет, догоняя привычную арабику. Почему так происходит, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T02:15

2024-09-29T02:15

2024-09-29T02:15

вьетнам

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Цена на дешевый сорт кофе – робуста – стремительно растет, догоняя привычную арабику. Почему так происходит, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова.Она напомнила, что, невзирая на общий прирост рынка кофе, спрос продолжает превышать предложение. При этом арабика по-прежнему занимает большую часть мирового рынка. А вот сорт робуста – более дешевый и менее популярный – стал чаще использоваться в кофейнях. Производители жалуются на его нехватку.Производство кофе зависит от множества факторов, среди которых погода и болезни растений являются определяющими. Вьетнам — лидер по производству робусты – теряет позиции из-за неблагоприятных погодных условий и изменений предпочтений фермеров. В результате производство робусты в стране сократилось на 9,8%. А биржевые цены выросли более чем наполовину", — пояснила Тинькова.К этому добавляются проблемы логистики – производителям приходится выбирать более дорогие маршруты из-за задержек в Красном море. Как следствие, рост цен на кофе продолжится, и затронет даже тех, кто привык готовить его дома, заключила Тинькова.

https://rsport.ria.ru/20240910/chay-matcha-1970962942.html

вьетнам

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вьетнам