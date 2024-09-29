https://ria.ru/20240929/kiberataki-1975391272.html

Каждый второй россиянин столкнулся с кибератакой в 2024 году

Каждый второй россиянин столкнулся с кибератакой в 2024 году - РИА Новости, 29.09.2024

Каждый второй россиянин столкнулся с кибератакой в 2024 году

Каждый второй россиянин столкнулся с какой-либо кибератакой в январе-сентября 2024 года, рассказал на пресс-конференции руководитель Kaspersky GReAT Игорь... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:56

2024-09-29T23:56

2024-09-29T23:56

технологии

россия

лаборатория касперского

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КАЛИНИНГРАД, 29 сен - РИА Новости. Каждый второй россиянин столкнулся с какой-либо кибератакой в январе-сентября 2024 года, рассказал на пресс-конференции руководитель Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов. "Всего в России - мы говорим про информацию в этом году, то есть, с января по сентябрь - 56% пользователей так или иначе столкнулись с какой-то атакой", - сказал Кузнецов. Основной целью злоумышленников в кибератаках является кража паролей, личных данных и другой информации. Основным инструментом для этого является шпионское программное обеспечение - как отметил эксперт, число россиян, атакованных с помощью шпионского ПО, в 2024 году выросло на 13%. Еще на 14% выросло количество пользователей, атакованных с помощью программ-стилеров - это ПО, которое используется для кражи логинов и паролей. Больше всего за год возросло количество мобильных кибератак - их число увеличилось в 1,5 раза. "Каждый день мы детектируем 411 тысяч вредоносных объектов. Каждый год мы эту цифру увеличиваем, в прошлом году было 403 (тысячи), теперь 411. За прошлый год суммарно мы отразили больше 6 миллиардов разных кибератак, заблокировали больше 106 миллионов вредоносных ссылок и спасли больше 325 тысяч пользователей по миру от краж денежных средств с помощью вредоносных программ", - отметил Кузнецов.

https://ria.ru/20240929/kaspersky-1975391089.html

https://ria.ru/20240708/kiberataka-1958172069.html

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технологии, россия, лаборатория касперского