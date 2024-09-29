https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975363173.html

"Хезболла" заявила об обстреле города Цфат в Израиле

"Хезболла" заявила об обстреле города Цфат в Израиле - РИА Новости, 29.09.2024

"Хезболла" заявила об обстреле города Цфат в Израиле

Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что в воскресенье выпустило ракеты по городу Цфат, а также нескольким поселениям на севере Израиля. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:17

2024-09-29T17:17

2024-09-29T17:34

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 29 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что в воскресенье выпустило ракеты по городу Цфат, а также нескольким поселениям на севере Израиля."Поддерживая наш стойкий палестинский народ в секторе Газа и в поддержку его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа в ответ на варварское вторжение Израиля в города, деревни и убийства гражданского населения в воскресенье, 29 сентября, бойцы ливанского "Исламского сопротивления" нанесли удар по оккупированному городу Цфат из ракетной установки", - отмечается в заявлении "Хезболлы", поступившем РИА Новости.В движении также сообщили, что выпустили ракеты по израильскому поселению Рош-Пина на севере страны.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024