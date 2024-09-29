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"Хезболла" заявила об обстреле города Цфат в Израиле - РИА Новости, 29.09.2024
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17:17 29.09.2024 (обновлено: 17:34 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975363173.html
"Хезболла" заявила об обстреле города Цфат в Израиле
"Хезболла" заявила об обстреле города Цфат в Израиле - РИА Новости, 29.09.2024
"Хезболла" заявила об обстреле города Цфат в Израиле
Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что в воскресенье выпустило ракеты по городу Цфат, а также нескольким поселениям на севере Израиля. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:17
2024-09-29T17:34
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 29 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что в воскресенье выпустило ракеты по городу Цфат, а также нескольким поселениям на севере Израиля."Поддерживая наш стойкий палестинский народ в секторе Газа и в поддержку его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа в ответ на варварское вторжение Израиля в города, деревни и убийства гражданского населения в воскресенье, 29 сентября, бойцы ливанского "Исламского сопротивления" нанесли удар по оккупированному городу Цфат из ракетной установки", - отмечается в заявлении "Хезболлы", поступившем РИА Новости.В движении также сообщили, что выпустили ракеты по израильскому поселению Рош-Пина на севере страны.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об обстреле города Цфат в Израиле

"Хезболла" заявила об обстреле города Цфат и поселения Рош-Пина в Израиле

© AP Photo / Leo CorreaПерехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО "Железный купол"
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО "Железный купол"
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ДОХА, 29 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что в воскресенье выпустило ракеты по городу Цфат, а также нескольким поселениям на севере Израиля.
"Поддерживая наш стойкий палестинский народ в секторе Газа и в поддержку его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа в ответ на варварское вторжение Израиля в города, деревни и убийства гражданского населения в воскресенье, 29 сентября, бойцы ливанского "Исламского сопротивления" нанесли удар по оккупированному городу Цфат из ракетной установки", - отмечается в заявлении "Хезболлы", поступившем РИА Новости.
В движении также сообщили, что выпустили ракеты по израильскому поселению Рош-Пина на севере страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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