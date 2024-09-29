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"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов
"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов - РИА Новости, 29.09.2024
"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов
Член центрального совета ливанского движения "Хезболлах" Набиль Каук и командующий южным фронтом движения Али Караки погибли в результате израильских ударов по... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:01
2024-09-29T17:01
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БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Член центрального совета ливанского движения "Хезболлах" Набиль Каук и командующий южным фронтом движения Али Караки погибли в результате израильских ударов по южному пригороду Бейрута, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Высокопоставленный командир Али Караки погиб в результате преступного сионистского авиаудара по кварталу Харет Хрейк (27 сентября) в южном пригороде Бейруте", - сказано в заявлении.Также добавляется, что Набиль Каук погиб в результате израильского удара по кварталу Шиях в южном пригороде ливанской столицы 28 сентября.
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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, израиль
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Израиль
"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов
"Хезболла" подтвердила гибель двух высокопоставленных командиров в Бейруте