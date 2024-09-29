Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 29.09.2024 (обновлено: 17:20 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975360792.html
"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов
"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов - РИА Новости, 29.09.2024
"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов
Член центрального совета ливанского движения "Хезболлах" Набиль Каук и командующий южным фронтом движения Али Караки погибли в результате израильских ударов по... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:01
2024-09-29T17:20
в мире
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бейрут
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975267374_0:131:900:637_1920x0_80_0_0_b09925caf1e7441432dfbfefb1632805.jpg
БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Член центрального совета ливанского движения "Хезболлах" Набиль Каук и командующий южным фронтом движения Али Караки погибли в результате израильских ударов по южному пригороду Бейрута, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Высокопоставленный командир Али Караки погиб в результате преступного сионистского авиаудара по кварталу Харет Хрейк (27 сентября) в южном пригороде Бейруте", - сказано в заявлении.Также добавляется, что Набиль Каук погиб в результате израильского удара по кварталу Шиях в южном пригороде ливанской столицы 28 сентября.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
бейрут
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975267374_0:68:900:743_1920x0_80_0_0_75a0715ed140204a97f610fbef536a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, израиль
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Израиль
"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов

"Хезболла" подтвердила гибель двух высокопоставленных командиров в Бейруте

© Фото : РИА НовостиДым в пригороде города Бейрут
Дым в пригороде города Бейрут - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : РИА Новости
Дым в пригороде города Бейрут
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Член центрального совета ливанского движения "Хезболлах" Набиль Каук и командующий южным фронтом движения Али Караки погибли в результате израильских ударов по южному пригороду Бейрута, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Высокопоставленный командир Али Караки погиб в результате преступного сионистского авиаудара по кварталу Харет Хрейк (27 сентября) в южном пригороде Бейруте", - сказано в заявлении.
Также добавляется, что Набиль Каук погиб в результате израильского удара по кварталу Шиях в южном пригороде ливанской столицы 28 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024БейрутИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала