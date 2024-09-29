https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975360792.html

"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов

"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов - РИА Новости, 29.09.2024

"Хезболла" подтвердила гибель двух командиров после израильских ударов

Член центрального совета ливанского движения "Хезболлах" Набиль Каук и командующий южным фронтом движения Али Караки погибли в результате израильских ударов по... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:01

2024-09-29T17:01

2024-09-29T17:20

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Член центрального совета ливанского движения "Хезболлах" Набиль Каук и командующий южным фронтом движения Али Караки погибли в результате израильских ударов по южному пригороду Бейрута, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Высокопоставленный командир Али Караки погиб в результате преступного сионистского авиаудара по кварталу Харет Хрейк (27 сентября) в южном пригороде Бейруте", - сказано в заявлении.Также добавляется, что Набиль Каук погиб в результате израильского удара по кварталу Шиях в южном пригороде ливанской столицы 28 сентября.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, израиль