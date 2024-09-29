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Израиль заявил об убийстве более 20 членов "Хезболлы" при атаке на Насруллу - РИА Новости, 29.09.2024
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15:35 29.09.2024 (обновлено: 15:49 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975350601.html
Израиль заявил об убийстве более 20 членов "Хезболлы" при атаке на Насруллу
Израиль заявил об убийстве более 20 членов "Хезболлы" при атаке на Насруллу - РИА Новости, 29.09.2024
Израиль заявил об убийстве более 20 членов "Хезболлы" при атаке на Насруллу
Более 20 членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" разных рангов были убиты во время удара по их главному штабу в Бейруте в пятницу, среди них глава... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T15:35
2024-09-29T15:49
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
хасан насрулла
бейрут
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 20 членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" разных рангов были убиты во время удара по их главному штабу в Бейруте в пятницу, среди них глава отдела безопасности лидера движения, погибшего во время атаки, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Были также ликвидированы более 20 других террористов разных рангов, которые находились в подземном штабе в Бейруте, расположенном под гражданскими зданиями", - говорится в сообщении армии.Отмечается, что среди убитых были глава отдела безопасности лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы Ибрагим Хусейн Джазини, глава отдела силового наращивания "Хезболлы" Абед аль Амир Мухаммад Саблини, а также несколько ближайших и давних соратников Насруллы.Ранее движение "Хезболла" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов."Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
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Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах"
Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах"
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, хасан насрулла, бейрут
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Хасан Насрулла, Бейрут
Израиль заявил об убийстве более 20 членов "Хезболлы" при атаке на Насруллу

ЦАХАЛ: более 20 членов "Хезболлы" разных рангов убиты во время атаки на Насруллу

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 20 членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" разных рангов были убиты во время удара по их главному штабу в Бейруте в пятницу, среди них глава отдела безопасности лидера движения, погибшего во время атаки, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Были также ликвидированы более 20 других террористов разных рангов, которые находились в подземном штабе в Бейруте, расположенном под гражданскими зданиями", - говорится в сообщении армии.
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Отмечается, что среди убитых были глава отдела безопасности лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы Ибрагим Хусейн Джазини, глава отдела силового наращивания "Хезболлы" Абед аль Амир Мухаммад Саблини, а также несколько ближайших и давних соратников Насруллы.
Ранее движение "Хезболла" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
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