Израиль заявил об убийстве более 20 членов "Хезболлы" при атаке на Насруллу
ЦАХАЛ: более 20 членов "Хезболлы" разных рангов убиты во время атаки на Насруллу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 20 членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" разных рангов были убиты во время удара по их главному штабу в Бейруте в пятницу, среди них глава отдела безопасности лидера движения, погибшего во время атаки, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Были также ликвидированы более 20 других террористов разных рангов, которые находились в подземном штабе в Бейруте, расположенном под гражданскими зданиями", - говорится в сообщении армии.
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
Отмечается, что среди убитых были глава отдела безопасности лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы Ибрагим Хусейн Джазини, глава отдела силового наращивания "Хезболлы" Абед аль Амир Мухаммад Саблини, а также несколько ближайших и давних соратников Насруллы.
Ранее движение "Хезболла" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.