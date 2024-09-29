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Израиль использовал американские бомбы для убийства Насруллы, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
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21:39 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/izrail-1975383933.html
Израиль использовал американские бомбы для убийства Насруллы, пишут СМИ
Израиль использовал американские бомбы для убийства Насруллы, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
Израиль использовал американские бомбы для убийства Насруллы, пишут СМИ
Израиль скорее всего использовал бомбы американского производства в убийстве генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:39
2024-09-29T21:39
в мире
израиль
сша
ливан
хасан насрулла
ллойд остин
хезболла
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Израиль скорее всего использовал бомбы американского производства в убийстве генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, в воскресенье сообщила газета Washington Post, ссылаясь на опрошенных ею аналитиков. Ранее ABC News сообщило, что Израиль предупредил США о намерении нанести удар Насрулле в последний момент, что привело главу Пентагона Ллойда Остина в ярость. Отмечается, что недовольство было связано с тем, что удар по Насрулле грозил большими рисками, в частности военным ответом, к чему у США не было времени подготовиться. "Три аналитика, изучившие видео, распространенное израильскими ВВС в субботу, заявили, что на нем были запечатлены истребители, несущие несколько бомб класса 2000 фунтов, по крайней мере некоторые из которых представляли собой американские бомбы BLU-109 и комплекты наведения JDAM", - пишет газета. Бомбы BLU-109 и комплекты JDAM действительно были произведены и поставлены американской стороной Израилю, что следует из публичных данных Пентагона о заключенных контрактах. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
https://ria.ru/20240929/pentagon-1975357727.html
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израиль
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в мире, израиль, сша, ливан, хасан насрулла, ллойд остин, хезболла, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Ливан, Хасан Насрулла, Ллойд Остин, Хезболла, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль использовал американские бомбы для убийства Насруллы, пишут СМИ

WP: Израиль мог использовать бомбы из США в убийстве генсека "Хезболлы" Насруллы

© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Израиль скорее всего использовал бомбы американского производства в убийстве генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, в воскресенье сообщила газета Washington Post, ссылаясь на опрошенных ею аналитиков.
Ранее ABC News сообщило, что Израиль предупредил США о намерении нанести удар Насрулле в последний момент, что привело главу Пентагона Ллойда Остина в ярость. Отмечается, что недовольство было связано с тем, что удар по Насрулле грозил большими рисками, в частности военным ответом, к чему у США не было времени подготовиться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
"Три аналитика, изучившие видео, распространенное израильскими ВВС в субботу, заявили, что на нем были запечатлены истребители, несущие несколько бомб класса 2000 фунтов, по крайней мере некоторые из которых представляли собой американские бомбы BLU-109 и комплекты наведения JDAM", - пишет газета.
Бомбы BLU-109 и комплекты JDAM действительно были произведены и поставлены американской стороной Израилю, что следует из публичных данных Пентагона о заключенных контрактах.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы
Вчера, 16:33
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент, пишут СМИ
Вчера, 06:54
 
В миреИзраильСШАЛиванХасан НасруллаЛлойд ОстинХезболлаМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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