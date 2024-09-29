https://ria.ru/20240929/izrail-1975308145.html

На юге Израиля прозвучала воздушная тревога

На юге Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 29.09.2024

На юге Израиля прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Эйлат на юге Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T05:41

2024-09-29T05:41

2024-09-29T05:44

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Эйлат на юге Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в Эйлате, южный Израиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240929/izrail-1975304270.html

https://ria.ru/20240928/izrail-1975272941.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024