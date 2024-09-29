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На юге Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 29.09.2024
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05:41 29.09.2024 (обновлено: 05:44 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/izrail-1975308145.html
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 29.09.2024
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Эйлат на юге Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:41
2024-09-29T05:44
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Эйлат на юге Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в Эйлате, южный Израиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240929/izrail-1975304270.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога

ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Эйлате на юге Израиля

© AP Photo / Ariel Schalit, FileВид на город Эйлат
Вид на город Эйлат - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit, File
Вид на город Эйлат. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Эйлат на юге Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в Эйлате, южный Израиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
СМИ: Израиль сбросил более 80 бомб для убийства генсека "Хезболлы"
Вчера, 04:02
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль попросил США помочь удержать Иран от атаки, пишут СМИ
28 сентября, 19:46
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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