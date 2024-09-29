https://ria.ru/20240929/izrail-1975304270.html

СМИ: Израиль сбросил более 80 бомб для убийства генсека "Хезболлы"

СМИ: Израиль сбросил более 80 бомб для убийства генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 29.09.2024

СМИ: Израиль сбросил более 80 бомб для убийства генсека "Хезболлы"

Авиация Израиля сбросила более 80 бомб за несколько минут в Ливане для убийства генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, сообщает газета New... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T04:02

2024-09-29T04:02

2024-09-29T04:05

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Авиация Израиля сбросила более 80 бомб за несколько минут в Ливане для убийства генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных израильских военных чиновника. "Более 80 бомб были сброшены за несколько минут, чтобы убить Насруллу" — пишет газета. На выложенном израильской армией видео с вылетами самолетов для нанесения ударов в Ливане в день убийства Насруллы газета насчитала как минимум 15 910-килограммовых противобункерных бомб BLU-109. Согласно выводам газеты, в результате атаки на южный пригород Бейрута израильская авиация разрушила по меньшей мере четыре многоквартирных здания высотой минимум в семь этажей. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20240928/israel-1975281343.html

https://ria.ru/20240929/izrail-1975295698.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024