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СМИ: Израиль надеется не проводить наземную операцию в Ливане - РИА Новости, 29.09.2024
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00:50 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/izrail-1975297241.html
СМИ: Израиль надеется не проводить наземную операцию в Ливане
СМИ: Израиль надеется не проводить наземную операцию в Ливане - РИА Новости, 29.09.2024
СМИ: Израиль надеется не проводить наземную операцию в Ливане
Израиль рассчитывает, что убийство генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы позволит стране не проводить наземную операцию в Ливане, сообщает... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T00:50
2024-09-29T00:50
в мире
израиль
ливан
бейрут
хасан насрулла
хезболла
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Израиль рассчитывает, что убийство генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы позволит стране не проводить наземную операцию в Ливане, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника. "Израиль понадеялся, что его смерть может значительно ослабить группировку ("Хезболла" - ред.) и предотвратить необходимость наземного вторжения", - пишет газета. Неназванный высокопоставленный израильский чиновник также заявил газете, что Израиль предпочел бы не проводить наземную операцию в Ливане. Ранее движение "Хезболла" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболла" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболла" восстановила свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20240928/ubiystvo-1975259080.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: Израиль надеется не проводить наземную операцию в Ливане

WSJ: убийством Насруллы Израиль хочет предотвратить наземную операцию в Ливане

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Израиль рассчитывает, что убийство генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы позволит стране не проводить наземную операцию в Ливане, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника.
"Израиль понадеялся, что его смерть может значительно ослабить группировку ("Хезболла" - ред.) и предотвратить необходимость наземного вторжения", - пишет газета.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Неназванный высокопоставленный израильский чиновник также заявил газете, что Израиль предпочел бы не проводить наземную операцию в Ливане.
Ранее движение "Хезболла" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболла" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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"Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболла" восстановила свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
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