https://ria.ru/20240929/istrebitel-1975344811.html

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.09.2024

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Самолет Су-34 поразил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) украинских военнослужащих и их опорный пункт в приграничном... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:33

2024-09-29T14:33

2024-09-29T16:39

курская область

россия

вооруженные силы украины

су-34

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Самолет Су-34 поразил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) украинских военнослужащих и их опорный пункт в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с УМПК", - говорится в сообщении. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Уничтожение опорного пункта ВСУ в курском приграничье Экипаж Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту противника в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены. 2024-09-29T14:33 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34, безопасность, вооруженные силы рф