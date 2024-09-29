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Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.09.2024
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14:33 29.09.2024 (обновлено: 16:39 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/istrebitel-1975344811.html
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.09.2024
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Самолет Су-34 поразил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) украинских военнослужащих и их опорный пункт в приграничном... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:33
2024-09-29T16:39
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-34
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Самолет Су-34 поразил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) украинских военнослужащих и их опорный пункт в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с УМПК", - говорится в сообщении. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве.
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Уничтожение опорного пункта ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту противника в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34, безопасность, вооруженные силы рф
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Су-34 поразил корректируемыми авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Самолет Су-34 поразил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) украинских военнослужащих и их опорный пункт в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с УМПК", - говорится в сообщении.
По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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